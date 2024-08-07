Как дополнительный полис ДСАГО может защитить виновника ДТП от судебных исков?

ОСАГО — это обязательное страхование, покрывающее ущерб, причиненный другим участникам дорожного движения в результате ДТП.
Лимиты выплат установлены законодательно: до 400 тыс. рублей за ущерб имуществу и до 500 тыс. рублей за ущерб здоровью. В случаях, когда страховая выплата недостаточна для покрытия ущерба, пострадавшие могут обратиться в суд для получения недостающих средств от виновника.
Дополнительно можно оформить полис ДСАГО, который увеличивает лимиты и предоставляет дополнительную защиту виновнику, снижая риск судебных исков за счет расширения покрытия, сообщает Банки.ру.
В Финляндии возникли трудности из-за сокращения импорта древесины из России. Это подтвердил глава Ассоциации лесопильной промышленности страны Тино Аалто.