Отдых дома или путешествие? Предпочтения россиян в летнем отпуске по данным исследования "Ингосстраха" и Финансового университета

Летний отпуск: куда едут и как отдыхают россияне?

1:17 Your browser does not support the audio element. Страхование

"Ингосстрах" в сотрудничестве с Финансовым университетом при Правительстве РФ провели опрос среди россиян в возрасте от 40 до 75 лет, чтобы изучить их отношение к летнему отпуску.

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Исследование охватило 37 городов с наибольшим населением и показало, что 56,5% респондентов уже взяли отпуск или планируют его в скором времени. Из них 50,6% проведут время дома, 29,7% уедут на дачу, а 19,7% отправятся в путешествие по России или за границу.

Жители Тюмени, Екатеринбурга, Уфы, Перми и других городов выразили различное предпочтение к выездному отдыху. В исследовании отмечено, что большинство участников (42,7%) стремятся к релаксации и общению с друзьями, меньшее число занято работой на даче или путешествиями по местным достопримечательностям.

Заместитель генерального директора по розничному бизнесу "Ингосстраха" Владимир Храбрых подчеркнул значимость страхования для обеспечения безопасности во время отпуска, вне зависимости от типа отдыха.