Отдых дома или путешествие? Предпочтения россиян в летнем отпуске по данным исследования "Ингосстраха" и Финансового университета

"Ингосстрах" в сотрудничестве с Финансовым университетом при Правительстве РФ провели опрос среди россиян в возрасте от 40 до 75 лет, чтобы изучить их отношение к летнему отпуску.
Исследование охватило 37 городов с наибольшим населением и показало, что 56,5% респондентов уже взяли отпуск или планируют его в скором времени. Из них 50,6% проведут время дома, 29,7% уедут на дачу, а 19,7% отправятся в путешествие по России или за границу.
Жители Тюмени, Екатеринбурга, Уфы, Перми и других городов выразили различное предпочтение к выездному отдыху. В исследовании отмечено, что большинство участников (42,7%) стремятся к релаксации и общению с друзьями, меньшее число занято работой на даче или путешествиями по местным достопримечательностям.
Заместитель генерального директора по розничному бизнесу "Ингосстраха" Владимир Храбрых подчеркнул значимость страхования для обеспечения безопасности во время отпуска, вне зависимости от типа отдыха.
В Финляндии возникли трудности из-за сокращения импорта древесины из России. Это подтвердил глава Ассоциации лесопильной промышленности страны Тино Аалто.