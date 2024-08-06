Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Программа тренировок для похудения
Учёные разработали биокомпозит для эффективного лечения меланомы
Morteshka представила новые локации и персонажей "One-Eyed Likho"
Как вырастить незаслуженно забытый ревень
Семь вариантов заморозки укропа на зиму: есть из чего выбрать
Кабмину поручено рассмотреть меры по модернизации пригородных поездов
Газификации дачного участка обойдётся в 148 тысяч рублей
В Ярославле открыли кафе "Афоня" в честь любимого фильма
АТОР: цены на прямые рейсы Москва-Бали будут выше стыковочных
"Альфастрахование": 23% россиян доверяют астрологии и считают ретроградный Меркурий причиной проблем

23% россиян верят в астрологию и связывают с ретроградным Меркурием свои неудачи

2:11
Страхование

23% жителей страны верят в прогнозы астрологов, лунный календарь и влияние ретроградного Меркурия, связывая с ним неудачи на работе, аварии и ссоры с партнерами. Эти данные были получены от "АльфаСтрахование" по итогам опроса.

23% россиян верят в астрологию и связывают с ретроградным Меркурием свои неудачи
Фото: Московский планетарий is licensed under public domain

41,8% опрошенных смотрят и читают прогнозы астрологов в социальных сетях, при этом 22,1% делают это ежедневно. 9,3% доверяют прогнозам из газет и журналов, в то время как 17,2% считают, что астропрогнозы — это всего лишь самоубеждение и программирование.

Тем не менее, 27,3% респондентов слышали о ретроградном Меркурии и связанных с ним рекомендациях (новый период начался 5 августа и продлится более трех недель). 14,9% стараются следовать этим рекомендациям, но без фанатизма, а 10,2% строго соблюдают советы о нежелательности крупных сделок и радикальных перемен в этот период.

31,4% пользуются раскладами на картах таро. Из них 28,9% в основном смотрят общие расклады в интернете, и 8,7% делают это ежедневно. В проницательность карт верят 19,6% тех, кто ими интересуется, а у 11,3% прогнозы сбываются.

Услуги нумерологов также популярны: 19,9% хотя бы раз делали расчеты по своим данным на год или по определенной проблеме, и 17,2% отметили совпадение с реальностью.

Личные гороскопы делали 3,2% участников исследования. В то же время, 7,2% респондентов не верят ни в какие околонаучные и эзотерические методы предсказания будущего и планирования настоящего.

В опросе приняли участие 1385 человек.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
В Финляндии начались проблемы из-за снижения импорта древесины из России

В Финляндии возникли трудности из-за сокращения импорта древесины из России. Это подтвердил глава Ассоциации лесопильной промышленности страны Тино Аалто.

У финнов начались трудности из-за прекращения импорта древесины из России
Япония обвинила Россию в ядерном убийстве в Хиросиме
Япония назвала РФ ядерной угрозой: японцы забыли, кто их бомбил
Мигранты призывают искать и избивать белых в Англии. Какой выбор у англичан?
В США отметили мощь полученных КНДР ядерных ракет
Кого в ХАМАС могут убить вслед за Исмаилом Ханией — мнение Юрий Бочаров Замедлят до диафильма: скорость YouTube ограничат до 128 кбит Олег Володин Аналитик Gainesville Coin: Народный банк Китая тайно скупает золото в Лондоне Любовь Степушова
Сводка с фронта: ВСУ пытались проникнуть в Курскую область, ВС РФ ударили в Киеве в сеть подземных бункеров
Разбиты и рассеяны. При атаке на границу РФ уничтожено более 60 боевиков, более 50 ранено
Пока без блокировки: власти не скрывают планы превратить YouTube в "кривой диафильм"
Пока без блокировки: власти не скрывают планы превратить YouTube в "кривой диафильм"
Последние материалы
В Ярославле открыли кафе "Афоня" в честь любимого фильма
АТОР: цены на прямые рейсы Москва-Бали будут выше стыковочных
Глушенков показал ошеломляющий старт сезона в "Зените"
23% россиян верят в астрологию и связывают с ретроградным Меркурием свои неудачи
Акции крупных японских игровых компаний обрушились
Путин поручил правительству модернизировать "Почту России"
Учёные выяснили, что напитки в пластиковых бутылках могут вызвать давление
Психолог рассказала, чем может обернуться долгое отсутствие отпуска
Игроки Hamster Kombat смогут получать до 17 ключей ежедневно
Чего ждать от ретроградного Меркурия? Рассказала эксперт Бачурина
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.