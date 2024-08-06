"Альфастрахование": 23% россиян доверяют астрологии и считают ретроградный Меркурий причиной проблем

23% россиян верят в астрологию и связывают с ретроградным Меркурием свои неудачи

2:11 Your browser does not support the audio element. Страхование

23% жителей страны верят в прогнозы астрологов, лунный календарь и влияние ретроградного Меркурия, связывая с ним неудачи на работе, аварии и ссоры с партнерами. Эти данные были получены от "АльфаСтрахование" по итогам опроса.

Фото: Московский планетарий is licensed under public domain

41,8% опрошенных смотрят и читают прогнозы астрологов в социальных сетях, при этом 22,1% делают это ежедневно. 9,3% доверяют прогнозам из газет и журналов, в то время как 17,2% считают, что астропрогнозы — это всего лишь самоубеждение и программирование.

Тем не менее, 27,3% респондентов слышали о ретроградном Меркурии и связанных с ним рекомендациях (новый период начался 5 августа и продлится более трех недель). 14,9% стараются следовать этим рекомендациям, но без фанатизма, а 10,2% строго соблюдают советы о нежелательности крупных сделок и радикальных перемен в этот период.

31,4% пользуются раскладами на картах таро. Из них 28,9% в основном смотрят общие расклады в интернете, и 8,7% делают это ежедневно. В проницательность карт верят 19,6% тех, кто ими интересуется, а у 11,3% прогнозы сбываются.

Услуги нумерологов также популярны: 19,9% хотя бы раз делали расчеты по своим данным на год или по определенной проблеме, и 17,2% отметили совпадение с реальностью.

Личные гороскопы делали 3,2% участников исследования. В то же время, 7,2% респондентов не верят ни в какие околонаучные и эзотерические методы предсказания будущего и планирования настоящего.

В опросе приняли участие 1385 человек.