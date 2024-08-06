Популярность чат-ботов в России растёт: 36% россиян положительно оценивают их работу

Россияне активно используют чат-ботов для получения госуслуг и покупок онлайн

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Более одной трети россиян (36%) хотя бы раз пользовались услугами чат-ботов, согласно совместному опросу компаний "Росгосстрах Жизнь" и банк ВТБ. Из них 28% оценили опыт положительно, 50% — нейтрально. Чаще всего чат-боты использовались в государственных услугах (52%) и интернет-магазинах (41%). В медицине их использовали 25% респондентов.

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Возрастная группа 25-44 лет взаимодействует с чат-ботами вдвое чаще, чем группа 45-65 лет (46% против 20%). Гендерных различий в использовании почти нет: 35% мужчин и 36% женщин.

Чат-боты помогают в записи к врачу, поиске аптеки и оказании первой помощи. Половина россиян относятся к ним нейтрально, более четверти (28%) — положительно.

Для 41% респондентов общение с ботом должно занимать не более 5 минут, для 32% — 5-15 минут, 27% готовы тратить более 15 минут. Противники чат-ботов отмечают отсутствие пользы и недоверие к информации (по 31%). Не знают, как найти ботов — 26%, и какие использовать — 8%.

О медицинских диагностических ботах не знают 49%, 18% уже применяют. 43% готовы использовать их в будущем, 28% сомневаются, 10% уверены, что не будут.

Помимо государственных услуг и медицины, чат-боты популярны в техподдержке (31%) и банковских услугах (19%). Опрос охватил 1287 респондентов в 17 регионах России в июле 2024 года.