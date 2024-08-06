Банк России внедрил комплексный подход к оценке рисков страхования жизни с учётом различных факторов

Банк России внедрил обновлённую систему оценки рисков по страхованию жизни

Банк России подготовил проект указания, который вводит новый метод оценки страховых рисков в сфере страхования жизни. Этот метод изложен в опубликованной 16 июля регулятором "Концепции расчета страховых рисков по страхованию жизни. Изменения положения 781-П".

Фото: freepik.com is licensed under public domain

В пояснительной записке к проекту указывается, что вместо единых требований к капиталу по всем видам страхования жизни будут учитываться различные риски, влияющие на обязательства страховщиков: риски смертности, долголетия, роста расходов на ведение дел, досрочного прекращения и изменения страховых договоров, а также другие риски (например, заболевания, инвалидности и травматизма).

Регулятор считает, что новый подход позволит учитывать структуру портфелей страховщиков и эффект диверсификации между страховыми продуктами при оценке их платежеспособности.

Проект указания предусматривает особенности расчета страховых резервов, а также учета активов и обязательств, связанных с покупкой паев паевого инвестиционного фонда страховыми компаниями при осуществлении долевого страхования жизни. Этот вид страхования станет доступным для страховых компаний с 1 января 2025 года.

Кроме того, проектом предусмотрено постепенное снижение лимитов концентрации, включая лимиты на недвижимость, корректировка расчета вероятности дефолта в кредитном риске и введение с 1 января 2027 года требования о наличии двух кредитных рейтингов для ряда облигаций с неопределенным будущим доходом.

Также проект учитывает операционный риск при расчете нормативного соотношения собственных средств и обязательств страховой компании, пишет Интерфакс.

С учетом развития рынка цифровых финансовых активов проект устанавливает требования к учету и оценке цифровых финансовых активов, выпущенных страховыми организациями.

Замечания и предложения по проекту указания принимаются с 6 по 20 августа 2024 года.