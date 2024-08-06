Каковы могут быть последствия отмены предоставления ОСАГО при регистрации авто?

1:10 Your browser does not support the audio element. Страхование

С 1 марта 2025 года при регистрации транспортных средств в Госавтоинспекции больше не потребуется полис ОСАГО.

Фото: commons.wikimedia.org by Ilya Plekhanov, CC BY 4.0

Решение об отмене полиса может привести к экономии для некоторых автовладельцев, но для других это может означать дополнительные расходы. Депутаты считают, что эта мера поможет освободить государственные структуры от несвойственных им задач.

Однако стоит помнить, что отсутствие страховки при движении автомобиля является нарушением закона и может повлечь за собой штраф. РСА считает, что отмена обязательного полиса ослабит контроль государства за наличием договора ОСАГО у автовладельцев.

По итогам 2023 года доля незастрахованных автовладельцев в России составила 8,3%. Среди причин, почему люди не страхуют свою ответственность, можно выделить привычку надеяться на удачу, нежелание тратить деньги и недостаточный контроль на дорогах.

РСА предлагает использовать дорожные камеры для контроля наличия полиса ОСАГО.