Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Туристы жалуются на состояние пляжей и дорог на российском курорте
Почему жиры так важны для здоровья: что происходит, когда мы их исключаем
Эксперт усомнился в возможности самостоятельного обнаружения трояна в смартфоне
В Израиле активно развивается рынок страхования
Страховщики выяснили, что на ремонт авто в среднем уходит 100 тыс. рублей
Госдума намерена обязать застройщиков устанавливать умные счётчики
Самый успешный агент "Росгосстраха" получил 1,9 млн. рублей за месяц
Рецепт пышных оладий, как у бабушки
Советы, как сделать сад на балконе

Туроператоры и страховщики спорят о снижении цен на авиабилеты

1:01
Страхование

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) прокомментировали идею о том, что цены на авиабилеты можно снизить за счёт страховых компаний и туроператоров.

Туроператоры и страховщики спорят о снижении цен на авиабилеты
Фото: freepik.com is licensed under public domain

В АТОР считают, что если бы туроператоры и страховые компании поделились своей прибылью, то это привело бы к снижению цены авиабилета максимум на 13 рублей. Однако для того, чтобы цена снизилась на 1%, нужно было бы закрыть всю туристическую отрасль.

Цены на авиабилеты формируются рынком, и единственный способ заставить их снижаться — это использование государственных субсидий или программы авиакешбэк.

Идея о том, что можно снизить цены на авиабилеты за счёт страховых компаний и туроператоров, возникла после заявления депутата Евгения Москвичева. Однако туроператоры не оказывают значительного влияния на цены и рынок авиаперевозок.

Таким образом, снижение цен на авиабилеты возможно только при участии государства.

 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
360kuai: Запад потерял тонны золота на фоне "интереса" к активам России

В то время как на Западе ищут способы получить доступ к российским деньгам, значительные объёмы золота выводятся из-под его контроля, отмечает издание 360kuai.

Запад утратил контроль над тоннами золота, позарившись на активы России
Самый вредный и самый полезный кофе для вашего здоровья
Вред и польза кофе: свежесваренный против растворимого
Сводка с фронта: к осени в одной из проблемных точек оборона ВСУ рухнет, ВС РФ давят на Покровск
Обвал мировых фондовых рынков. Чего ожидать России
Ялта продолжает строиться, расширяться и хорошеть Дмитрий Плотников Раздутые фондовые рынки рушатся после действий ЦБ Японии. Что дальше? Любовь Степушова История российских ВДВ: от Великой Отечественной до "горячих точек" Андрей Николаев
Frankfurter Rundschau: западные авиаперевозчики столкнулись с неприятностями из-за действий России
Япония спровоцировала выход в кеш глобалистов-спекулянтов. Разорятся многие, но не в России
Черногория отменяет санкции против российских инвесторов — локомотиве экономики
Черногория отменяет санкции против российских инвесторов — локомотиве экономики
Последние материалы
Эксперт усомнился в возможности самостоятельного обнаружения трояна в смартфоне
Туроператоры и страховщики спорят о снижении цен на авиабилеты
В Израиле активно развивается рынок страхования
Страховщики выяснили, что на ремонт авто в среднем уходит 100 тыс. рублей
Госдума намерена обязать застройщиков устанавливать умные счётчики
Самый успешный агент "Росгосстраха" получил 1,9 млн. рублей за месяц
Рецепт пышных оладий, как у бабушки
Советы, как сделать сад на балконе
Мария Погребняк призналась, что ссорится с мужем из-за перепадов настроения
Певица Алсу показала свою моложавую красавицу-маму в её 70-летний юбилей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.