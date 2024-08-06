В Ассоциации туроператоров России (АТОР) прокомментировали идею о том, что цены на авиабилеты можно снизить за счёт страховых компаний и туроператоров.
В АТОР считают, что если бы туроператоры и страховые компании поделились своей прибылью, то это привело бы к снижению цены авиабилета максимум на 13 рублей. Однако для того, чтобы цена снизилась на 1%, нужно было бы закрыть всю туристическую отрасль.
Цены на авиабилеты формируются рынком, и единственный способ заставить их снижаться — это использование государственных субсидий или программы авиакешбэк.
Идея о том, что можно снизить цены на авиабилеты за счёт страховых компаний и туроператоров, возникла после заявления депутата Евгения Москвичева. Однако туроператоры не оказывают значительного влияния на цены и рынок авиаперевозок.
Таким образом, снижение цен на авиабилеты возможно только при участии государства.
В то время как на Западе ищут способы получить доступ к российским деньгам, значительные объёмы золота выводятся из-под его контроля, отмечает издание 360kuai.