Туроператоры и страховщики спорят о снижении цен на авиабилеты

1:01 Your browser does not support the audio element. Страхование

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) прокомментировали идею о том, что цены на авиабилеты можно снизить за счёт страховых компаний и туроператоров.

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В АТОР считают, что если бы туроператоры и страховые компании поделились своей прибылью, то это привело бы к снижению цены авиабилета максимум на 13 рублей. Однако для того, чтобы цена снизилась на 1%, нужно было бы закрыть всю туристическую отрасль.

Цены на авиабилеты формируются рынком, и единственный способ заставить их снижаться — это использование государственных субсидий или программы авиакешбэк.

Идея о том, что можно снизить цены на авиабилеты за счёт страховых компаний и туроператоров, возникла после заявления депутата Евгения Москвичева. Однако туроператоры не оказывают значительного влияния на цены и рынок авиаперевозок.

Таким образом, снижение цен на авиабилеты возможно только при участии государства.