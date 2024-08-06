В Израиле активно развивается рынок страхования

1:11 Your browser does not support the audio element. Страхование

В Израиле развивается рынок страхования, появились две новые страховые компании

Фото: flickr.com by Zachi Evenor, CC BY 4.0

Две новые страховые компании — "Анкор" и "Секьюритас" — получили лицензии на страхование имущества и ответственности в Израиле. Лицензии были выданы после тщательного процесса лицензирования, который включал комплексную проверку финансовой устойчивости компаний и их способности удовлетворять потребности клиентов.

Эти новые компании присоединятся к уже существующим 14 страховым компаниям, что позволит расширить ассортимент страховых продуктов и усилить конкуренцию в отрасли.

Лицензии были выданы после тщательного анализа бизнес-планов, проверки заявителей и оценки технической, операционной и регуляторной готовности компаний. Новые страховые компании будут работать в сферах обязательного страхования автомобилей, имущества и квартир.

Создание новых компаний приведёт к усилению конкуренции, снижению цен на страховые продукты и расширению их ассортимента. Это, в свою очередь, будет способствовать укреплению экономики и улучшению благосостояния потребителей.