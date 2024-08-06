22% российских автомобилистов за последние три года попадали в дорожно-транспортные происшествия.
В разной степени повреждались элементы кузова автомобиля у 75% опрошенных.
Опытные водители реже попадают в аварии: среди водителей со стажем более восьми лет участниками ДТП стали только 3%.*
У опытных автомобилистов машины страдают в авариях сильнее, чем у водителей без опыта.
На вероятность попасть в аварию влияют не только стаж вождения, но и возраст автовладельца.
Чаще всего участниками ДТП становятся молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет (44% респондентов).
Затраты автомобилистов на устранение последствий ДТП обычно превышают расходы на ремонт поломок, не связанных с авариями.*
В то время как на Западе ищут способы получить доступ к российским деньгам, значительные объёмы золота выводятся из-под его контроля, отмечает издание 360kuai.