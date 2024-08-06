Страховщики выяснили, что на ремонт авто в среднем уходит 100 тыс. рублей

0:52 Your browser does not support the audio element. Страхование

22% российских автомобилистов за последние три года попадали в дорожно-транспортные происшествия.

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В разной степени повреждались элементы кузова автомобиля у 75% опрошенных.

Опытные водители реже попадают в аварии: среди водителей со стажем более восьми лет участниками ДТП стали только 3%.*

У опытных автомобилистов машины страдают в авариях сильнее, чем у водителей без опыта.

На вероятность попасть в аварию влияют не только стаж вождения, но и возраст автовладельца.

Чаще всего участниками ДТП становятся молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет (44% респондентов).

Затраты автомобилистов на устранение последствий ДТП обычно превышают расходы на ремонт поломок, не связанных с авариями.*