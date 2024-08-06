В "Росгосстрахе" можно заработать , млн. рублей за месяц

Самый успешный агент "Росгосстраха" получил 1,9 млн. рублей за месяц

0:47 Your browser does not support the audio element. Страхование

В пресс-службе "Росгосстраха" рассказали, что первое место по заработкам за первое полугодие 2024 года занял агент, который заработал 1,9 миллиона рублей за месяц. На втором месте оказался агент с доходом в 1,2 миллиона рублей. На третьем месте — страховой агент, который заработал за месяц 550 тысяч рублей.

Фото: web.archive.org by karel291, CC BY 3.0

Два первых агента специализируются на моторных видах страхования, а третий — на индивидуальном страховании жизни.

Такие высокие доходы достигаются за счёт активных продаж всех видов страхования и большого количества оформленных полисов. Кроме того, на заработок влияет стаж работы в страховой сфере.