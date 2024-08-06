В пресс-службе "Росгосстраха" рассказали, что первое место по заработкам за первое полугодие 2024 года занял агент, который заработал 1,9 миллиона рублей за месяц. На втором месте оказался агент с доходом в 1,2 миллиона рублей. На третьем месте — страховой агент, который заработал за месяц 550 тысяч рублей.
Два первых агента специализируются на моторных видах страхования, а третий — на индивидуальном страховании жизни.
Такие высокие доходы достигаются за счёт активных продаж всех видов страхования и большого количества оформленных полисов. Кроме того, на заработок влияет стаж работы в страховой сфере.
В то время как на Западе ищут способы получить доступ к российским деньгам, значительные объёмы золота выводятся из-под его контроля, отмечает издание 360kuai.