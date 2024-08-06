Новая разработка от "Яндекса" улучшит сервис такси

"Яндекс. Такси" не допустит на трассу машины без ОСАГО

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"Яндекс" внедряет функцию, которая не позволит автомобилям таксопарков выезжать на линию без ОСАГО.

Фото: commons.wikimedia.org by ИванА, CC BY-SA 4.0

Сервис "Яндекс Такси" проводит тестирование новой функции. Она будет блокировать выезд автомобилей, если у водителя нет действующего полиса ОСАГО. На первом этапе функция будет работать для нескольких таксопарков.

Водители должны предоставить доказательство покупки ОСАГО или возможность оформить его через сервис "Яндекс Про". В настоящее время таксопарки не контролируют, есть ли у водителей полисы ОСАГО.

Кроме того, в рамках тестирования рассматривается возможность оформления ОСАГО на один день для такси через приложение "Яндекс Про". Компания также работает над привлечением дополнительных партнёров среди страховых компаний.

Внедрение этой функции поможет решить проблемы в отрасли и значительно улучшит работу таксопарков.