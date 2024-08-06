Как онкологическая страховка может повысить шансы на успешное выздоровление и улучшить качество жизни

Почему стоит оформить онкологическую страховку: основные причины

1:48 Your browser does not support the audio element. Страхование

Существует множество факторов, которые могут увеличить вероятность развития онкологических заболеваний, такие как постоянный стресс, наследственность, вредные привычки и наличие семейной истории рака.

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С учётом постоянного роста статистики онкологических заболеваний, помимо ведения здорового образа жизни и регулярных медицинских проверок, становится важным рассмотреть возможность онкологической страховки.

Этот вид страхования пользуется широкой популярностью во многих странах. Например, в Израиле около 90 процентов населения застрахованы от онкологических заболеваний. В России интерес к данному виду страхования пока не так высок, однако наблюдается растущая тенденция числа застрахованных.

Онкологическая страховка, конечно, не гарантирует предотвращение заболевания, но в случае наступления страхового случая увеличивает шансы на успешное выздоровление, обеспечивая доступ к современным методам лечения. Стоимость лечения онкологических заболеваний иногда может достигать значительных сумм, например, до 10 миллионов рублей.

Страховая компания может взять на себя финансовые затраты и организационные вопросы, включая транспортировку и организацию медицинского обслуживания. Застрахованный пациент получает персонального координатора, который оказывает поддержку и координацию как самому пациенту, так и его близким. Также разрабатывается индивидуальный план диагностики и лечения.

Координатор организует все необходимые медицинские процедуры и исследования, а в случае необходимости лечения в другом регионе помогает с организацией поездки и трансфера до медицинского учреждения.