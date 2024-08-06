Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как опытные водители общаются с помощью стоп-сигналов
Главный нарколог Москвы перечислил ключевые признаки алкоголизма
В аэропорту Кольцово туристы устроили давку, испугавшись громкого звука.
В России резко выросло производство вина
Итальянка победила на Олимпиаде в упражнениях на бревне
Приём витаминов сопряжён с повышенным на 4% риском смерти, сообщил доктор Мясников
Popular Science: пчёлам всё сложнее распознавать ароматы цветов
Прилетевшая из Колумбии Ольга Бузова рассказала о проблемах со здоровьем
Шэрон Стоун продемонстрировала большой синяк на лице с отдыха в Турции
Обезопасьте себя от мошенничества: что нужно знать при выборе страховой компании для авто

Скрытые опасности автострахования: что нужно знать каждому автовладельцу

1:51
Страхование

В современном мире автострахование стало необходимостью для каждого автовладельца. Однако, с ростом популярности и необходимости страхования, увеличивается и число мошенников, стремящихся воспользоваться неосведомленностью граждан. Чтобы защитить себя и свои финансы, важно знать основные правила, которые помогут избежать обмана и выбрать надежную страховую компанию.

Скрытые опасности автострахования: что нужно знать каждому автовладельцу
Фото: freepik.com by topntp26, PDM

Полиция рекомендует соблюдать несколько ключевых рекомендаций, которые помогут снизить риск стать жертвой мошенников в сфере автострахования:

Тщательно выбирайте страховую компанию или уполномоченного страхового агента.

Если услуги предлагает страховой агент, действующий как самостоятельное юридическое лицо по доверенности от одной или нескольких страховых компаний, будьте особенно внимательны. В этом сегменте часто встречаются мошенники. У агента должна быть действующая доверенность от страховой компании, уполномоченная на заключение страховых договоров. Полезно будет сделать контрольный звонок в страховую компанию, выдавшую доверенность.

Не доверяйте агентам, предлагающим значительные скидки. Если агент предлагает оформить страховку по явно заниженной стоимости, лучше отказаться от его услуг. Велика вероятность, что это мошенник, и в случае страхового случая выплаты не будет. Также честный агент никогда не предложит оформить страховой договор задним числом.

Проверяйте подлинность бланков договоров. Все бланки полисов печатаются централизованно на предприятиях госзнака. Например, подлинность бланка договора ОСАГО можно легко проверить онлайн. Для этого нужно зайти на сайт Российского Союза Автостраховщиков и ввести десятизначный номер полиса.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
360kuai: Запад потерял тонны золота на фоне "интереса" к активам России

В то время как на Западе ищут способы получить доступ к российским деньгам, значительные объёмы золота выводятся из-под его контроля, отмечает издание 360kuai.

Запад утратил контроль над тоннами золота, позарившись на активы России
Самый вредный и самый полезный кофе для вашего здоровья
Вред и польза кофе: свежесваренный против растворимого
Сводка с фронта: к осени в одной из проблемных точек оборона ВСУ рухнет, ВС РФ давят на Покровск
Обвал мировых фондовых рынков. Чего ожидать России
Театру и актёрам всегда было трудно выживать Сергей Лебедев Лондон поощряет мигрантов бить англичан. Куда бежать? Любовь Степушова У Киева, кроме диверсионных операций, вариантов не осталось Дмитрий Плотников
Черногория отменяет санкции против российских инвесторов — локомотиве экономики
Frankfurter Rundschau: западные авиаперевозчики столкнулись с неприятностями из-за действий России
Япония спровоцировала выход в кеш глобалистов-спекулянтов. Разорятся многие, но не в России
Япония спровоцировала выход в кеш глобалистов-спекулянтов. Разорятся многие, но не в России
Последние материалы
Нападавшие на Курскую область остались лежать трупами у границы
Политолог Маркелов: чопорная Британия охвачена глобальной социальной революцией
Скрытые опасности автострахования: что нужно знать каждому автовладельцу
Пассажиры из России жалуются на случаи краж на рейсах авиакомпании Uzbekistan Airways
Учёные США: животные размножались половым путём сотни миллионов лет назад
Эксперт Климанов: рост нацпроектов привёл к пересмотру госбюджета на 2025 год
Лондон поощряет мигрантов бить англичан. Куда бежать?
Тодд Филлипс поделился, чем будет отличаться Харли Квинн в исполнении Леди Гаги
Аллерголог посоветовала проверить предрасположенность к анафилаксии из-за укуса ос
Врач Викулов: риск заражения при купании в пресноводных водоёмах выше, чем в море
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.