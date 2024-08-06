Обезопасьте себя от мошенничества: что нужно знать при выборе страховой компании для авто

Скрытые опасности автострахования: что нужно знать каждому автовладельцу

1:51 Your browser does not support the audio element. Страхование

В современном мире автострахование стало необходимостью для каждого автовладельца. Однако, с ростом популярности и необходимости страхования, увеличивается и число мошенников, стремящихся воспользоваться неосведомленностью граждан. Чтобы защитить себя и свои финансы, важно знать основные правила, которые помогут избежать обмана и выбрать надежную страховую компанию.

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Полиция рекомендует соблюдать несколько ключевых рекомендаций, которые помогут снизить риск стать жертвой мошенников в сфере автострахования:

Тщательно выбирайте страховую компанию или уполномоченного страхового агента.

Если услуги предлагает страховой агент, действующий как самостоятельное юридическое лицо по доверенности от одной или нескольких страховых компаний, будьте особенно внимательны. В этом сегменте часто встречаются мошенники. У агента должна быть действующая доверенность от страховой компании, уполномоченная на заключение страховых договоров. Полезно будет сделать контрольный звонок в страховую компанию, выдавшую доверенность.

Не доверяйте агентам, предлагающим значительные скидки. Если агент предлагает оформить страховку по явно заниженной стоимости, лучше отказаться от его услуг. Велика вероятность, что это мошенник, и в случае страхового случая выплаты не будет. Также честный агент никогда не предложит оформить страховой договор задним числом.

Проверяйте подлинность бланков договоров. Все бланки полисов печатаются централизованно на предприятиях госзнака. Например, подлинность бланка договора ОСАГО можно легко проверить онлайн. Для этого нужно зайти на сайт Российского Союза Автостраховщиков и ввести десятизначный номер полиса.