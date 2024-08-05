Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Репченко: российский рынок жилья перегрет
Валиеву можно было уберечь от допинг-скандала с помощью одного анализа
С начала этого года Приморский край принял 1,5 млн туристов
Что такое тургор кожи и как он связан с вашим здоровьем?
Топ рецептов для рёбрышек. Делимся лучшими!
Как организовать полив моркови в августе
Атлетка, выступающая на ОИ-2024 за Кипр, призналась, что она из России
Импорт товаров в Турцию сократился на 20% в июне
Британский эксперт Меркурис предрёк ВСУ тяжёлое поражение под Угледаром
ВСК обнародовал результаты исследования планирования семейного бюджета россиянами

ВСК провела исследование финансового планирования россиян

1:09
Страхование

Исследование, проведённое ВСК, показало, что в семейных бюджетах россиян 60% всех расходов приходится на еду, медицину и коммунальные услуги, а на всё остальное — не более 10%.

ВСК провела исследование финансового планирования россиян
Фото: YouTube канал Киностудия «КВАНТ» by Скриншот видео YouTube канала Киностудия «КВАНТ», PDM

Большинство россиян (56,5%) не ведут семейный бюджет или делают это от случая к случаю. Особенно это характерно для людей в возрасте 35–44 лет.

Среди финансово грамотных пар часто практикуется общий семейный бюджет. В среднем по стране регулярно следят за своими расходами чуть менее 43% россиян.

Больше всего внимания расходам уделяют жители Воронежской и Новосибирской областей. Полностью отказываются от планирования бюджета 13% россиян, и среди них больше всего жителей южных регионов: в Краснодарском крае таких людей 26%, а в Ростовской области — почти 29%.

43% россиян пока не определились со своим финансовым поведением и контролируют свои расходы от случая к случаю.

 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Сводка с фронта: к осени в одной из проблемных точек оборона ВСУ рухнет, ВС РФ давят на Покровск

Самые критические ситуации для Киева на Красноармейском фронте, где армия РФ наступает от Очеретино, двигаясь к ключевой точке ВСУ и снабжения — Покровску.

Российская армия за лето сделала ВСУ неспособной даже к активной обороне
Самый вредный и самый полезный кофе для вашего здоровья
Вред и польза кофе: свежесваренный против растворимого
360kuai: Запад потерял тонны золота на фоне "интереса" к активам России
Обвал мировых фондовых рынков. Чего ожидать России
Ялта продолжает строиться, расширяться и хорошеть Дмитрий Плотников Раздутые фондовые рынки рушатся после действий ЦБ Японии. Что дальше? Любовь Степушова История российских ВДВ: от Великой Отечественной до "горячих точек" Андрей Николаев
Япония спровоцировала выход в кеш глобалистов-спекулянтов. Разорятся многие, но не в России
"Бесят": в Раде требуют срочно уничтожить Крымский мост для остановки турпотока
Frankfurter Rundschau: западные авиаперевозчики столкнулись с неприятностями из-за действий России
Frankfurter Rundschau: западные авиаперевозчики столкнулись с неприятностями из-за действий России
Последние материалы
С начала этого года Приморский край принял 1,5 млн туристов
Что такое тургор кожи и как он связан с вашим здоровьем?
Топ рецептов для рёбрышек. Делимся лучшими!
Как организовать полив моркови в августе
Атлетка, выступающая на ОИ-2024 за Кипр, призналась, что она из России
Импорт товаров в Турцию сократился на 20% в июне
Британский эксперт Меркурис предрёк ВСУ тяжёлое поражение под Угледаром
Медики сохранили Эдварду Билу левую ногу
ВСК провела исследование финансового планирования россиян
В Иране заговорили об уничтожении Биньямина Нетаньяху
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.