ВСК обнародовал результаты исследования планирования семейного бюджета россиянами

ВСК провела исследование финансового планирования россиян

1:09 Your browser does not support the audio element. Страхование

Исследование, проведённое ВСК, показало, что в семейных бюджетах россиян 60% всех расходов приходится на еду, медицину и коммунальные услуги, а на всё остальное — не более 10%.

Фото: YouTube канал Киностудия «КВАНТ» by Скриншот видео YouTube канала Киностудия «КВАНТ», PDM

Большинство россиян (56,5%) не ведут семейный бюджет или делают это от случая к случаю. Особенно это характерно для людей в возрасте 35–44 лет.

Среди финансово грамотных пар часто практикуется общий семейный бюджет. В среднем по стране регулярно следят за своими расходами чуть менее 43% россиян.

Больше всего внимания расходам уделяют жители Воронежской и Новосибирской областей. Полностью отказываются от планирования бюджета 13% россиян, и среди них больше всего жителей южных регионов: в Краснодарском крае таких людей 26%, а в Ростовской области — почти 29%.

43% россиян пока не определились со своим финансовым поведением и контролируют свои расходы от случая к случаю.