Россияне стали чаще интересоваться приобретением юаней

Пользователи "Сравни" всё чаще осуществляют сделки в юанях

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В 2024 году интерес россиян к юаню вырос в пять раз. В рейтинге самых востребованных валют он поднялся на две позиции.

Фото: Openverse by Japanexperterna.se, CC BY-SA 2.0

Спрос на юань увеличился на 525% по сравнению с предыдущим годом. Доллар и евро остались самыми популярными валютами в России, спрос на них вырос более чем вдвое.

Швейцарские франки стали более востребованными, поднявшись с восьмого на четвёртое место в рейтинге. Спрос на турецкую лиру вырос на 75%, однако из-за сложной экономической ситуации в Турции она опустилась с третьего на пятое место.

Тенге также потерял одну позицию, поднявшись с шестого на седьмое место. Японская иена поднялась с девятого на седьмое место, показав рост спроса на 346%. Фунты опустились с седьмого на восьмое место, динамика составила 231%.

Наибольший рост спроса продемонстрировал армянский драм: он поднялся сразу на семь позиций в рейтинге и вошёл в десятку самых популярных валют.