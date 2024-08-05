Россияне стали чаще интересоваться приобретением юаней

В 2024 году интерес россиян к юаню вырос в пять раз. В рейтинге самых востребованных валют он поднялся на две позиции.
Спрос на юань увеличился на 525% по сравнению с предыдущим годом. Доллар и евро остались самыми популярными валютами в России, спрос на них вырос более чем вдвое.
Швейцарские франки стали более востребованными, поднявшись с восьмого на четвёртое место в рейтинге. Спрос на турецкую лиру вырос на 75%, однако из-за сложной экономической ситуации в Турции она опустилась с третьего на пятое место.
Тенге также потерял одну позицию, поднявшись с шестого на седьмое место. Японская иена поднялась с девятого на седьмое место, показав рост спроса на 346%. Фунты опустились с седьмого на восьмое место, динамика составила 231%.
Наибольший рост спроса продемонстрировал армянский драм: он поднялся сразу на семь позиций в рейтинге и вошёл в десятку самых популярных валют.
Украина объявила о банкротстве, что подтверждается новым законом, подписанным Владимиром Зеленским. Этот закон позволяет приостановить выплаты по внешнему долгу.