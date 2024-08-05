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"АльфаСтрахование" проанализировало воспоминания россиян

1:30
Страхование

"АльфаСтрахование" провела исследование и выяснила, о каких периодах жизни россияне вспоминают с особой теплотой.

"АльфаСтрахование" проанализировало воспоминания россиян
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Оказалось, что ностальгия по разным этапам жизни свойственна многим людям. Особенно часто об этом говорят те, кому от 35 до 45 лет — 37,1% опрошенных. Интересно, что в моменты жизненных потрясений 41,1% респондентов также испытывают ностальгию.

Кроме того, 28,4% людей любят предаваться воспоминаниям в компании друзей или общаясь с семьёй. А 22,3% вспоминают радостные или значимые события из прошлого.

Самые яркие воспоминания связаны с детством — о нём рассказали 65,4% опрошенных. 53,5% вспомнили школу, а 52,7% — летние каникулы.

Многие скучают по беззаботной молодости (51,4%), студенчеству (50,8%), большим семейным праздникам (49,8%) и другим периодам жизни.

При этом 52,1% респондентов испытывают ностальгию минимум раз в неделю, 17,8% — почти каждый день, а 22,6% — не реже раза в месяц.

 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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