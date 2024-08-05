"СберСтрахование" разработало программу "Хранитель"

СберСтрахование и СберМобайл запустили новый бесплатный сервис "Хранитель", который обеспечивает защиту клиентов, пользующихся услугами Сбера.
Система "Хранитель" помогает бороться с мошенническими вызовами, перенаправляет спам-звонки в специальную голосовую почту, а также страхует деньги на картах и счетах клиентов.
Сервис состоит из двух компонентов: программного и страхового. Он имеет три уровня защиты:
1. Программный компонент фильтрует вредоносные звонки и блокирует вызовы мошенников ещё до первого гудка.
2. Если вызов не был заблокирован, система автоматически определяет нежелательные звонки и перенаправляет их в умную голосовую почту Антиспам. Записи разговоров и их расшифровки хранятся в течение пяти дней в разделе "Безопасность" приложения оператора.
3. Если злоумышленники получили доступ к банковским счетам клиента, страховая составляющая компенсирует ущерб.
Страховая программа распространяется на широкий перечень рисков: несанкционированные списания, финансовые потери из-за кражи персональных данных, телефонное и интернет мошенничество, включая оплату на сайтах-двойниках и самостоятельный перевод денег по реквизитам злоумышленников.
Чтобы защита начала действовать, клиенту нужно указать свой номер СберМобайл как основной в приложении СберБанк Онлайн. При наступлении страхового случая необходимо зайти в раздел "Безопасность" в приложении СберМобайл, выбрать в меню пункт "Возврат денег" и заполнить форму.
Сергей Волков, генеральный директор СберМобайл: "Многие из нас или наших близких сталкивались со звонками от мошенников. К сожалению, таких случаев в нашей стране становится всё больше. Мы заботимся о безопасности наших клиентов, и сервис "Хранитель" — это ещё один шаг в этом направлении".
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