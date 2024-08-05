"СберСтрахование" разработало программу "Хранитель"

2:04 Your browser does not support the audio element. Страхование

СберСтрахование и СберМобайл запустили новый бесплатный сервис "Хранитель", который обеспечивает защиту клиентов, пользующихся услугами Сбера.

Фото: Pexels by Sora Shimazaki, PDM

Система "Хранитель" помогает бороться с мошенническими вызовами, перенаправляет спам-звонки в специальную голосовую почту, а также страхует деньги на картах и счетах клиентов.

Сервис состоит из двух компонентов: программного и страхового. Он имеет три уровня защиты:

1. Программный компонент фильтрует вредоносные звонки и блокирует вызовы мошенников ещё до первого гудка.

2. Если вызов не был заблокирован, система автоматически определяет нежелательные звонки и перенаправляет их в умную голосовую почту Антиспам. Записи разговоров и их расшифровки хранятся в течение пяти дней в разделе "Безопасность" приложения оператора.

3. Если злоумышленники получили доступ к банковским счетам клиента, страховая составляющая компенсирует ущерб.

Страховая программа распространяется на широкий перечень рисков: несанкционированные списания, финансовые потери из-за кражи персональных данных, телефонное и интернет мошенничество, включая оплату на сайтах-двойниках и самостоятельный перевод денег по реквизитам злоумышленников.

Чтобы защита начала действовать, клиенту нужно указать свой номер СберМобайл как основной в приложении СберБанк Онлайн. При наступлении страхового случая необходимо зайти в раздел "Безопасность" в приложении СберМобайл, выбрать в меню пункт "Возврат денег" и заполнить форму.

Сергей Волков, генеральный директор СберМобайл: "Многие из нас или наших близких сталкивались со звонками от мошенников. К сожалению, таких случаев в нашей стране становится всё больше. Мы заботимся о безопасности наших клиентов, и сервис "Хранитель" — это ещё один шаг в этом направлении".