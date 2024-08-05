СК "Согласие" провела анализ аварийности дорог Москвы и Петербурга

1:19 Your browser does not support the audio element. Страхование

Эксперты страховой компании "Согласие" провели анализ аварийности водителей из Москвы и Санкт-Петербурга в других регионах за 2023-2024 годы.

Фото: stroi.mos.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Оказалось, что чаще всего виновниками ДТП в Санкт-Петербурге становились водители из Москвы и Подмосковья — 3,8% и 4,0% соответственно. Также в общем зачёте лидировал Краснодарский край: там по вине московских водителей произошло 2,8% инцидентов, а гости из Подмосковья были виноваты в 3,0% ДТП.

У москвичей Самарская область заняла третье место по аварийности — 2,3% от произошедших по их вине аварий. У жителей Подмосковья же третье место заняла Республика Татарстан — 2,0%.

Петербуржцы же были активными посетителями Москвы и Подмосковья: по их вине произошло 17,9% и 12,6% аварий. Реже ДТП с автомобилями из Санкт-Петербурга происходили в Новгородской области (2,8%) и Республике Татарстан (2,0%).