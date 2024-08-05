Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Экономист Добромыслов исключил любые изменения пенсионного возраста до 2030 года
Как выбрать зеркало для ванной
Как выбрать идеальный ковер для вашего дома
Грузия не оправдала ожиданий: туристка рассказала об ужасном отдыхе в Батуми
Эксперт предупредил о появлении фейковых программ для обхода замедления YouTube
Нефролог Есаян предупредил о зависимости от мочегонных при необоснованном приёме
Том Блит и Эмили Бейдер сыграют Поппи и Алекса в экранизации романа Генри
Трамп обвинил Байдена и Харрис в обвале фондовых рынков
Роскосмос потерял 180 млрд рублей из-за разрыва контрактов с США и Европой

"Полис-онлайн" и "Гелиос" договорились о страховании в формате "единого окна"

1:10
Страхование

Polis.online и "Гелиос" предоставляют возможность онлайн-страхования грузов в формате "единого окна".

"Полис-онлайн" и "Гелиос" договорились о страховании в формате "единого окна"
Фото: commons.wikimedia.org by Григур, CC BY-SA 4.0

Теперь процесс страхования стал более простым и удобным благодаря системе Polis. online. Вы можете оформить полис для более чем 80 категорий грузов (свыше 15 000 наименований).

Для особых случаев доступна возможность согласования страхования через Страховую Компанию "Гелиос".

Вы можете выбрать страхование от утраты, недостачи или повреждения груза. Также доступно опциональное страхование для защиты от повреждений и рисков, связанных с рефрижератором.

Оплатить полис можно через безопасный шлюз в системе Polis. online, используя счёт или банковскую карту.

При оформлении полиса вы можете применить франшизу, чтобы снизить затраты.

Услуга страхования грузов доступна для всех зарегистрированных пользователей на платформе Polis. online.

Агенты могут мгновенно выводить вознаграждение и гибко управлять тарифами.

 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Финансовая катастрофа: Украина объявила о банкротстве

Украина объявила о банкротстве, что подтверждается новым законом, подписанным Владимиром Зеленским. Этот закон позволяет приостановить выплаты по внешнему долгу.

Украина объявила о банкротстве
На аэродроме в Чугуеве уничтожены склады боеприпасов и техники ВСУ
Сводка с фронта: шокирующая статистика дезертирства ВСУ, в Ковеле город восстал против ТЦК
Украине поставлен диагноз - дефолт. Кредиторы Киева могут "остаться с носом"
Растворимый кофе не так уж плох: мифы и реальность о вреде и составе популярного напитка
Витамин D необходимо принимать и солнечным летом Дмитрий Плотников История российских ВДВ: от Великой Отечественной до "горячих точек" Андрей Николаев Профессия врачевателя: от античности до наших дней Сергей Лебедев
В Великобритании наблюдается рост антимигрантских волнений
"Хезболла" нанесла массированный ракетный удар по Израилю
От фитофтороза до недостатка влаги: что делать, если помидоры чернеют на грядке
От фитофтороза до недостатка влаги: что делать, если помидоры чернеют на грядке
Последние материалы
Эксперт предупредил о появлении фейковых программ для обхода замедления YouTube
Нефролог Есаян предупредил о зависимости от мочегонных при необоснованном приёме
Том Блит и Эмили Бейдер сыграют Поппи и Алекса в экранизации романа Генри
Трамп обвинил Байдена и Харрис в обвале фондовых рынков
Витамин D необходимо принимать и солнечным летом
Роскосмос потерял 180 млрд рублей из-за разрыва контрактов с США и Европой
Топ-фильмы, покорившие зрителей
Как недостаточное освещение влияет на работу дорожных камер
Что снится кошкам
Сколько ест в день толкатель ядра, чтобы завоевать свою олимпийскую медаль на Играх
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников