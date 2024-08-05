"Полис-онлайн" и "Гелиос" договорились о страховании в формате "единого окна"

1:10 Your browser does not support the audio element. Страхование

Polis.online и "Гелиос" предоставляют возможность онлайн-страхования грузов в формате "единого окна".

Фото: commons.wikimedia.org by Григур, CC BY-SA 4.0

Теперь процесс страхования стал более простым и удобным благодаря системе Polis. online. Вы можете оформить полис для более чем 80 категорий грузов (свыше 15 000 наименований).

Для особых случаев доступна возможность согласования страхования через Страховую Компанию "Гелиос".

Вы можете выбрать страхование от утраты, недостачи или повреждения груза. Также доступно опциональное страхование для защиты от повреждений и рисков, связанных с рефрижератором.

Оплатить полис можно через безопасный шлюз в системе Polis. online, используя счёт или банковскую карту.

При оформлении полиса вы можете применить франшизу, чтобы снизить затраты.

Услуга страхования грузов доступна для всех зарегистрированных пользователей на платформе Polis. online.

Агенты могут мгновенно выводить вознаграждение и гибко управлять тарифами.