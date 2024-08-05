СК "Согласие" провела анализ рынка морского страхования

"Согласие" проанализировало страховые случаи, произошедшие с судами.
95% страховых случаев с судами, застрахованными в СК "Согласие", происходят после выхода судна из порта.
66,2% выплат связаны с поломками и повреждениями механизмов и устройств судов.
55% составляют повреждения главных и вспомогательных двигателей.
25% — повреждения винтов и винто-рулевой группы.
10% — повреждения валов и потеря якорей.
10% — повреждения электродвигателей, устройств грузовых трюмов, шлюпок, котлов и других элементов.
18,2% убытков составляют столкновения с другими судами или неподвижными объектами.
Пожары и посадки на мель составляют по 7,8% от всех убытков.
Украина объявила о банкротстве, что подтверждается новым законом, подписанным Владимиром Зеленским. Этот закон позволяет приостановить выплаты по внешнему долгу.