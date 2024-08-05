СК "Согласие" провела анализ рынка морского страхования

0:54 Your browser does not support the audio element. Страхование

"Согласие" проанализировало страховые случаи, произошедшие с судами.

Фото: flickr.com by Nik Cyclist from Bangkok, Thailand, CC BY 2.0

95% страховых случаев с судами, застрахованными в СК "Согласие", происходят после выхода судна из порта.

66,2% выплат связаны с поломками и повреждениями механизмов и устройств судов.

55% составляют повреждения главных и вспомогательных двигателей.

25% — повреждения винтов и винто-рулевой группы.

10% — повреждения валов и потеря якорей.

10% — повреждения электродвигателей, устройств грузовых трюмов, шлюпок, котлов и других элементов.

18,2% убытков составляют столкновения с другими судами или неподвижными объектами.

Пожары и посадки на мель составляют по 7,8% от всех убытков.