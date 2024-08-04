"РЕСО-Гарантии" лишилась 17,5 млрд.рублей из-за санкций

РЕСО-гарантии были вынуждены списать 17,5 миллиардов рублей, которые оказались заблокированы в европейских депозитариях после начала СВО. С этого года компания оценивает заблокированные бумаги как «равные нулю» и «нереальные к погашению».
По информации «Страхового случая», это решение было принято весной после того, как компания получила ответ от своих адвокатов о негативном решении бельгийского казначейства в отношении заблокированных бумаг, находящихся в депозитарии Euroclear.
На начало года, согласно МСФО, у компании было заблокировано в иностранных депозитариях:
* иностранных облигаций и акций — на 20,2 миллиарда рублей;
* денежных средств от купонов и погашения еврооблигаций, а также требований по выплате купонов к эмитентам еврооблигаций — ещё на 3,4 миллиарда рублей.
Русская армия в Одесской области продолжает выявлять и уничтожать ПВО/ПРО и РЛС. Каждый день там летают по 7-9 разведчиков, а затем туда летят ракеты.