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"РЕСО-Гарантии" лишилась 17,5 млрд.рублей из-за санкций

0:58
Страхование

РЕСО-гарантии были вынуждены списать 17,5 миллиардов рублей, которые оказались заблокированы в европейских депозитариях после начала СВО. С этого года компания оценивает заблокированные бумаги как «равные нулю» и «нереальные к погашению».

"РЕСО-Гарантии" лишилась 17,5 млрд.рублей из-за санкций
Фото: commons.wikimedia.org/wiki/File by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Kirill_SH, CC0

По информации «Страхового случая», это решение было принято весной после того, как компания получила ответ от своих адвокатов о негативном решении бельгийского казначейства в отношении заблокированных бумаг, находящихся в депозитарии Euroclear.

На начало года, согласно МСФО, у компании было заблокировано в иностранных депозитариях:

* иностранных облигаций и акций — на 20,2 миллиарда рублей;

* денежных средств от купонов и погашения еврооблигаций, а также требований по выплате купонов к эмитентам еврооблигаций — ещё на 3,4 миллиарда рублей.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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