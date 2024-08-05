С октября вступят в силу новые правила страхования в медицине

4:39 Your browser does not support the audio element. Страхование

С 23 октября заработают правила страхования профессиональной ответственности медработников. Страховать медиков будут от причинения вреда жизни и здоровью пациента, подтверждаемых заключением независимой экспертной комиссии, а в случае несогласия с ее решением – вступившим в законную силу судебным актом.

Фото: Департамент здравоохранения города Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Купить полисы можно будет только через интернет-платформу, через нее же заявляС 23 октября вступят в силу новые правила страхования профессиональной ответственности медицинских работников. Эти правила направлены на защиту пациентов и врачей от возможных ошибок и недочётов в процессе оказания медицинской помощи.

Согласно новым правилам, страховые компании будут страховать медицинских работников от причинения вреда жизни и здоровью пациентов. В случае возникновения спорных ситуаций, решение независимой экспертной комиссии или вступивший в законную силу судебный акт будут использоваться в качестве основы для определения размера страховой выплаты.

Полисы страхования можно будет приобрести только через специальную интернет-платформу. Через неё же будут заявляться убытки. Работа системы будет организована на условиях страхового (перестраховочного) пула.

Страховщикам будет запрещено отказываться от заключения договора. Срок выплаты страховой суммы составит 10 дней. В случае ухудшения здоровья пациента (установления инвалидности или степени утраты трудоспособности) или его смерти в результате события, приведшего к наступлению страхового случая, администратор пула произведёт перерасчёт суммы страховой выплаты на основании заключения медико-социальной экспертизы или решения суда.

Размер страховых выплат будет зависеть от тяжести вреда, причинённого пациенту:

* за вред без установления инвалидности — до 1,5 миллиона тенге;

* за вред жизни и здоровью, повлекший инвалидность — от 1,8 до 2,9 миллиона тенге в зависимости от группы инвалидности;

* за ребёнка, получившего инвалидность — до 1,8 миллиона тенге;

* за смерть пациента — 11 миллионов тенге.

К сожалению, речь в этом тексте идёт о Казахстане, поэтому суммы выплат указаны в тенге.

В России депутаты Государственной Думы ещё в прошлом году обещали внести соответствующий законопроект на рассмотрение, но пока никаких новостей об этом нет.

По статистике страховых компаний, только за пять месяцев 2023 года в суды было передано 62 уголовных дела против врачей, допустивших ошибки при оказании помощи пациентам. В 2022 году было передано 175 дел, а в 2021 году — 178 дел.ются убытки. Работать система будет на условиях страхового (перестраховочного) пула.

Страховщикам отказаться от заключения договора нельзя. На выплату дадут 10 дней. При ухудшении здоровья (установление инвалидности или степени утраты трудоспособности) либо смерти пациента в результате события, приведшего к наступлению страхового случая, администратор пула на основании заключения медико-социальной экспертизы или решения суда производит перерасчет суммы страховой выплаты.

Сколько будут платить:

• за вред без установления инвалидности – до 1,5 млн;

• за вред жизни и здоровью, повлекший инвалидность, – от 1,8 до 2,9 млн в зависимости от группы;

• за ребенка, получившего инвалидность, – до 1,8 млн,

за смерть – 11 млн. Правда, выплаты не в рублях, в теньге. Почему? Потому что речь, к большому сожалению "Страхового случая", про Казахстан.

В РФ депутаты Госдумы еще в прошлом августе грозились в очередной раз внести проект "на рассмотрение", но пока ничего так и не слышно.

Напоминаем: по статистике СК, только за пять месяцев 2023 в суды передали 62 уголовных дела против врачей, допустивших ошибки при оказании помощи пациентам. В 2022 - 175, в 2021 – 178.