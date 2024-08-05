Старение населения угрожает коллапсом системе ОМС

1:18 Your browser does not support the audio element. Страхование

Министерство здравоохранения ожидает, что в ближайшее десятилетие система обязательного медицинского страхования (ОМС) столкнётся с повышенной нагрузкой из-за старения населения и тенденции к раннему выявлению заболеваний.

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Эксперты предлагают выделить дополнительные средства на программу ОМС и усилить контроль за рациональным использованием бюджета. Страховые медицинские организации могут помочь в этом, предоставляя проверенные инструменты контроля и оперативные способы оповещения пациентов.

В конце 2023 года первый заместитель министра здравоохранения Владимир Зеленский назвал ситуацию с ОМС «феноменально сложной». Демографический сдвиг создаёт риски для структуры медицинской помощи и увеличения потребности в ней.

Регионы нуждаются в дополнительных средствах на медицину, и мониторинг работы организаций здравоохранения это подтверждает. Один из вариантов развития системы ОМС — формирование дополнительных программ ОМС с возможностью выбора страховой медицинской организации (СМО).

Важно усилить контроль за грамотным расходованием средств и обеспечить независимого арбитра для медицинских организаций.