Жалоб на доступность ОСАГО стало заметно меньше

1:35 Your browser does not support the audio element. Страхование

За первое полугодие 2024 года количество жалоб от потребителей финансовых услуг сократилось на 8,9% по сравнению с тем же периодом 2023 года. Это произошло в основном за счёт снижения числа обращений в отношении страховых компаний и микрофинансовых организаций (МФО).

Фото: mecum.com

Количество жалоб на недоступность ОСАГО уменьшилось почти в 10 раз благодаря работе Банка России со страховыми компаниями, контрольным мероприятиям и выездным проверкам. Число обращений, связанных с деятельностью МФО, снизилось примерно на треть, в том числе за счёт сокращения жалоб на навязывание дополнительных платных услуг и несогласие с условиями договора.

Продолжает уменьшаться количество обращений по вопросам потребительского и ипотечного кредитования. Законодательные изменения, вступившие в силу в январе 2024 года, помогли снизить случаи навязывания дополнительных платных услуг при кредитовании. Жалоб на мисселинг стало в 3,6 раза меньше.

При этом отмечается общий рост жалоб на кредитные организации, связанный в основном с кибермошенничеством и социальной инженерией. Также увеличилось количество жалоб на несогласие с переходом из Социального фонда России в НПФ и из одного НПФ в другой. В большинстве случаев такие жалобы касались прошлых периодов, в основном 2018 года.