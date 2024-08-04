Центробанк намерен упростить ценообразование ОСАГО

0:55 Your browser does not support the audio element. Страхование

Центробанк готов рассмотреть возможность свободного ценообразования на ОСАГО, но только в долгосрочной перспективе. Об этом сообщил директор департамента страхового рынка ЦБ Илья Смирнов в интервью изданию «Известия».

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Сейчас для этого продукта установлен коридор цен, за пределы которого выходить нельзя: базовый тариф составляет от 1646 до 7535 рублей, но к нему добавляются различные коэффициенты. Однако с марта короткие полисы со свободным тарифом уже начали работать, и если этот продукт покажет свою эффективность, то это будет веским аргументом в пользу расширения такой практики.

Участники рынка поддержали эту инициативу, так как она позволит безаварийным водителям не переплачивать за тех, кто нарушает правила дорожного движения.