Общемировые убытки за полгода составили 62 млрд.$

1:32 Your browser does not support the audio element. Страхование

В первой половине 2024 года глобальные застрахованные убытки от стихийных бедствий составили 62 миллиарда долларов. Это на 68% больше, чем средний показатель за последние 10 лет.

Фото: commons.wikimedia.org by Oceancetaceen Alice Chodura, CC BY-SA 3.0

В 2023 году было зафиксировано сильное землетрясение в Турции и Сирии, что привело к высоким убыткам. Однако в первой половине 2024 года убытки составили 120 миллиардов долларов, что немного меньше, чем в предыдущем году.

68% от общего объёма убытков и 76% от застрахованных убытков были связаны с непиковыми опасностями, такими как сильные грозы, наводнения и лесные пожары. В США сильные грозы стали причиной убытков в размере 45 миллиардов долларов, включая застрахованные убытки в 34 миллиарда долларов.

Средняя мировая температура с января по июнь была около 1,5 °C выше доиндустриального уровня. Это не означает, что климатические цели были достигнуты.

Стихийные бедствия, связанные с погодой, стали заметными в статистике убытков за первое полугодие, особенно в Северной Америке. Наводнения произошли в регионах, где они крайне редки, например, в Дубае. Изменение климата может играть роль в этой тенденции, и всем придётся адаптироваться к новым рискам.