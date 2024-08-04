Верховный Суд разъяснил, когда смерть от болезни является страховым случаем

Верховный суд разъяснил, в каких случаях смерть застрахованного лица от болезни считается страховым случаем.
Страховая компания отказалась выплатить возмещение, поскольку смерть наступила в результате заболевания. Однако Верховный суд счёл, что это не повод для отказа. Условия договора страхования не включают в список страховых случаев смерть от болезней. Поэтому страховая компания не может отказать в выплате.
Верховный суд отменил решение суда апелляционной инстанции и направил дело на повторное рассмотрение.
Как быстро убрать "рыжики" с авто? Вам понадобятся две вещи: зубная паста без абразивных частиц и чистая ветошь, желательно из микрофибры.