"Респект" не в уважении: бывшему директору дали 6 лет тюрьмы за хищения миллиардов

1:55 Your browser does not support the audio element. Страхование

1 августа 2024 года Лефортовский районный суд города Москвы признал бывшего генерального директора ООО "Страховая компания "Респект" Александра Артамонова виновным в хищении имущества компании. Сумма ущерба составила более 2,1 миллиарда рублей. Суд приговорил его к шести годам лишения свободы.

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Гражданский иск, заявленный государственной корпорацией "Агентство по страхованию вкладов" в интересах страховой компании, был удовлетворён в полном объёме. Сумма иска также составила более 2,1 миллиарда рублей. В рамках этого решения было обращено взыскание на имущество осуждённого и третьих лиц, арестованное в ходе расследования уголовного дела.

На сайте Генпрокуратуры сообщается, что в период с октября по ноябрь 2017 года Александр Артамонов и бенефициарный владелец страховой компании, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство из-за розыска, присвоили многоэтажное офисное здание в Москве. Кадастровая стоимость здания превышает 695 миллионов рублей.

Кроме того, с 2018 по 2019 год соучастники, используя агентский договор, заключённый между специально созданной организацией и страховой компанией, путём растраты похитили денежные средства страхователей на сумму более 1,4 миллиарда рублей. Деньги были переведены на счета подконтрольных юридических лиц.

Банк России отозвал у страховой компании "Респект" лицензии на осуществление страхования в 2019 году "в связи с неоднократным нарушением требований страхового законодательства".