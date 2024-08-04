В России начнут страховать от угроз в связи с некорректным импортозамещением

1:03 Your browser does not support the audio element. Страхование

В России может появиться новая услуга — страхование от рисков, связанных с импортозамещением в сфере информационных технологий.

Фото: Freepik by rawpixel.com, PDM

АНО "НЦК ИСУ" и ЦКР ERP/CRM предложили предоставлять страховку от рисков, которые могут возникнуть при переходе с иностранных ERP на отечественные аналоги. Для этого разработчикам и заказчикам предлагается определить объект страхования и виды рисков.

Страхование рисков может помочь улучшить качество проектов по внедрению отечественного программного обеспечения. Кроме того, механизм страхования может снизить нагрузку на команды интеграторов и ИТ-службы заказчиков.

Страховщики будут уделять особое внимание всем рискам, связанным с переходом на отечественное ПО.

АНО "НЦК ИСУ" была создана в 2023 году с целью разработки единой национальной ERP-платформы. В 2024 году холдинг "Т1" стал учредителем этой организации.