СК "Согласие" улучшила свой кредитный рейтинг

Агентство НКР повысило кредитный рейтинг страховой компании "Согласие" с AA-.ru до AA. ru, установив стабильный прогноз.
Повышение рейтинга обусловлено укреплением кредитоспособности компании и ростом её прибыльности. По итогам первого полугодия 2024 года эффективность операционной деятельности "Согласия" была высокой. Чистая прибыль компании за этот период составила около 3,2 миллиарда рублей.
В 2023 году "Согласие" заняла 10-е место по объёму страховой премии в сегменте non-life. Наиболее сильные позиции компания имеет в сегменте автокаско (44% в структуре страховой премии).
В 2023 году компания незначительно сократила долю рынка в добровольном медицинском страховании. В среднесрочной перспективе темпы роста страховой премии "Согласия" будут соответствовать средним по рынку.
Диверсификация бизнеса "Согласия" оценивается как адекватная, географическая диверсификация высокая. Отношение скорректированного капитала к величине рисков соответствует умеренно высокой достаточности капитала.
Инвестиционная политика "Согласия" оценивается как сбалансированная: активы с высоким уровнем риска составляют около 13% капитала. Бизнес-модель страховой компании прошла все этапы экономического цикла и показала устойчивость.
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