Сервис "Гараж" призван упростить страхование автомобилей

Сервис "Гараж" позволит получить страховки для авто онлайн

1:15 Your browser does not support the audio element. Страхование

Сервис для ПК "Гараж" поможет автомобилистам в оформлении страховки.

Фото: Pravda.Ru by Сергей Кобин is licensed under All rights reserved

"Авито Авто" представляет новый сервис "Гараж", который поможет вам найти подходящие запчасти, оформить ОСАГО, а также найти автосервис для ремонта и обслуживания вашего автомобиля.

Сервис доступен на ПК и в мобильном приложении, а пользоваться им можно совершенно бесплатно.

Как это работает? Вы вводите VIN или государственный номер своего автомобиля, и "Гараж" подбирает подходящие запчасти и сервисы. Также сервис поможет вам проверить автомобиль через "Автотеку" и продлить страховку.

С помощью "Гаража" вы сможете быстро найти подходящий автосервис или станцию технического обслуживания, а также узнать, когда заканчивается срок действия вашего полиса ОСАГО.

Сервис также упрощает процесс проверки совместимости запчастей и автозаполнения запроса на продление страховки.

Продажи запчастей и покрышек на платформе "Авито" значительно выросли благодаря новому сервису "Гараж". Теперь умный подбор комплектующих основан на "Гараже" и показывает только те запчасти, которые подходят для вашей модели автомобиля.