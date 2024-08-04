Банк России прекратил внешнее управление "НСТ-Росэнерго" и переименовал компанию

Банк России отозвал временную администрацию в ООО "НСГ-Росэнерго", которое теперь называется ООО "Синергия".
В течение семи дней новому руководителю компании будут переданы все дела от сотрудников временной администрации. Об этом сообщили в "Синергии".
АСН также ознакомился с документом Банка России, который ещё не был опубликован на сайте регулятора. В приказе говорится, что со 2 августа прекращается деятельность временной администрации в "Росэнерго".
Ранее арбитражные суды не обнаружили признаков банкротства у "НСГ-Росэнерго".
Как быстро убрать "рыжики" с авто? Вам понадобятся две вещи: зубная паста без абразивных частиц и чистая ветошь, желательно из микрофибры.