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Банк России прекратил внешнее управление "НСТ-Росэнерго" и переименовал компанию

0:39
Страхование

Банк России отозвал временную администрацию в ООО "НСГ-Росэнерго", которое теперь называется ООО "Синергия".

Банк России прекратил внешнее управление "НСТ-Росэнерго" и переименовал компанию
Фото: commons.wikimedia.org by Ludvig14, CC BY-SA 4.0

В течение семи дней новому руководителю компании будут переданы все дела от сотрудников временной администрации. Об этом сообщили в "Синергии".

АСН также ознакомился с документом Банка России, который ещё не был опубликован на сайте регулятора. В приказе говорится, что со 2 августа прекращается деятельность временной администрации в "Росэнерго".

Ранее арбитражные суды не обнаружили признаков банкротства у "НСГ-Росэнерго".

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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