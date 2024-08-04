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Разработан новый механизм ликвидации страховых компаний

1:24
Страхование

Ликвидацию страховых организаций решено упростить.

Разработан новый механизм ликвидации страховых компаний
Фото: web.archive.org by George Armstrong, PDM

Вводятся процедуры ликвидации для страховых организаций и негосударственных пенсионных фондов, аналогичные тем, что применяются в отношении банков.

Закон был одобрен на пленарном заседании Совета Федерации 2 августа. Конкурсным управляющим выступает государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов".

Закон направлен на регулирование случаев погашения кредиторской задолженности и приобретения права собственности на имущество. Он устанавливает правовые нормы, которые применяются в отношении кредитных организаций.

Учредитель или третье лицо могут подать заявление о намерении погасить требования кредиторов после закрытия реестра. Срок погашения не должен превышать одного года, иначе процедура продажи имущества будет приостановлена.

Процедура банкротства будет продолжаться до тех пор, пока заявитель не предоставит денежные средства для погашения обязательств и продажи имущества на торгах. Для удовлетворения требований кредиторов в Агентстве по страхованию вкладов будет открыт специальный счёт.

Принятие этого закона стимулирует владельцев финансовых организаций и третьих лиц сохранять или приобретать имущество, а также восстанавливать работу организации.

 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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