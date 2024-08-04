Совет Федерации упорядочит систему взаимного страхования

1:00 Your browser does not support the audio element. Страхование

Совет Федерации одобрил закон, регулирующий деятельность обществ взаимного страхования (ОВС).

Фото: gov.ru by Совет Федерации, CC BY 4.0

Этот закон направлен на развитие взаимного страхования и повышение интереса граждан и юридических лиц к этой форме страхования.

В настоящее время ОВС могут осуществлять только имущественное страхование. Однако новый закон позволяет им также предоставлять услуги по страхованию от несчастных случаев, болезней и добровольному медицинскому страхованию.

Кроме того, закон снимает ограничения на максимально допустимое количество членов общества. Это должно способствовать увеличению числа участников ОВС и, как следствие, расширению спектра предоставляемых ими страховых услуг.

Также закон устанавливает требование к минимальному размеру собственных средств ОВС — не менее 15 миллионов рублей. Это должно обеспечить финансовую устойчивость обществ и повысить доверие клиентов к ним.