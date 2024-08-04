"СберСтрахование" выплатит страховки пострадавшим от взрыва газа в Нижнем Тагиле

Страховщики Сбера помогут пострадавшим от обрушения дома в Нижнем Тагиле.

Фото: flickr.com by NASA/Joel Kowsky, PDM

"СберСтрахование" и компания "СберСтрахование жизни" будут в приоритетном порядке рассматривать обращения клиентов, которые пострадали в результате обрушения подъезда жилого дома в Нижнем Тагиле.

Напомним, что взрыв газовоздушной смеси привёл к обрушению двух подъездов пятиэтажного дома. В этом доме были застрахованы четыре квартиры, а также жизнь и здоровье клиентов "СберСтрахования жизни".

Выплаты будут производиться на основании минимального пакета документов. Подать заявление можно через мобильное приложение, по телефону 900 или на сайте компании.

Если возникнут трудности, онлайн-ассистент поможет быстро и легко оформить заявление.