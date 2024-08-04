Полис ОМС: как получить, какие виды существуют и как защититься от телефонных мошенников

Полис ОМС — это документ, который предоставляет право на бесплатное медицинское обслуживание в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования в регионе проживания застрахованного, а также в рамках базовой программы ОМС на территории всей России.
Все граждане России, начиная с момента регистрации рождения, имеют право на получение полиса ОМС, за исключением военнослужащих и приравненных к ним лиц.
Иностранные граждане и лица без гражданства также могут получить полис ОМС на время проживания в России после регистрации в соответствующих органах.
С 1 декабря 2022 года в России внедряются цифровые полисы ОМС в виде индивидуального штрих-кода. Этот штрих-код представляет собой уникальную последовательность символов, читаемую машиной, и связанную с информацией о застрахованном лице в едином регистре застрахованных лиц. Цифровой полис ОМС можно распечатать в своей страховой медицинской организации или сохранить в мобильном телефоне.
Полисы ОМС бывают трех видов:
Независимо от типа полиса ОМС, он действует бессрочно и не требует замены.
В случае утраты бумажного полиса или пластиковой карты дубликат не выдается. Вы можете получить выписку о полисе ОМС через Единый портал государственных и муниципальных услуг или запросить её в страховой медицинской организации. Выписка будет содержать информацию о действующем полисе, включая штрих-код.
Важно отметить новый вид телефонного мошенничества: застрахованным гражданам звонят с требованиями заменить их полисы ОМС на новые с QR-кодом. Мошенники представляются сотрудниками страховых медицинских организаций, территориальных фондов ОМС или Министерства здравоохранения, утверждая, что срок действия полиса истёк и его нужно срочно заменить.
Если вы получили такой звонок, игнорируйте его, не отвечайте на вопросы и прервите разговор. Не устанавливайте никаких приложений, не переходите по ссылкам и не сообщайте злоумышленникам личные данные. Сообщите о таком звонке в свою страховую медицинскую организацию или территориальный фонд ОМС, сообщает mvestnik. ru.
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