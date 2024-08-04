Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Советы по выбору раковины для ванной комнаты
Намазка на хлеб из баклажанов: вкусно, быстро и просто
Долго гулять пешком в кедах вредно для ног
Это необходимо делать за рулём, чтобы сохранить зрительный комфорт
Производство духов в РФ достигло рекордных значений
Причиной гниения кабачков может быть недостаток кальция, бора или йода
Компания CoFlow Jet предоставила миру инновационные цилиндрические паруса
Ортодонт-стоматолог Макаревич разъяснила опасность щелчков в челюстном суставе
Почему микроквартиры в Москве дороже обычных студий
Страховые случаи: как определить, что подлежит страхованию, и что исключено из покрытия

Как определить страховой случай: условия и исключения

2:07
Страхование

Страхование является важным элементом обеспечения безопасности для частных лиц и бизнеса. Перед подписанием страхового договора важно понять, какие события могут считаться страховыми случаями.

Как определить страховой случай: условия и исключения
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Условия признания страхового случая обычно подробно описаны в договоре и должны соответствовать следующим критериям:

  1. Случайность и неожиданность: страховой случай происходит внезапно и непредсказуемо.
  2. Причинение вреда: событие должно нанести ущерб человеку или его имуществу, который можно оценить в денежном выражении.
  3. Причинно-следственная связь: событие должно быть причиной ущерба. Например, если дерево упало на автомобиль и повредило капот, это будет считаться страховым случаем, в то время как предварительно поврежденная фара — нет.

Конкретные риски, включаемые в договор, зависят от пожеланий страхователя и предложений страховой компании. Обычно граждане страхуют:

  • Имущество: повреждение или утрата имущества.
  • Жизнь и здоровье: ущерб здоровью или смерть застрахованного.
  • Гражданскую ответственность: причинение ущерба жизни, здоровью или имуществу третьих лиц.

Некоторые случаи не признаются страховыми:

  • Расходы, связанные с противоправными действиями, например, убытки от штрафов за нарушение ПДД.
  • Убытки от азартных игр, пари и лотерей.
  • Затраты на выкуп для освобождения заложников.

Согласно Гражданскому кодексу РФ, страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения в случае:

  • Воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения.
  • Военных действий, маневров или иных военных мероприятий.
  • Гражданской войны, народных волнений или забастовок.

Кроме того, страховщик может отказаться от выплаты возмещения, если страховой случай произошёл по вине страхователя или выгодоприобретателя, например, в случае умышленного поджога.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Не тратьте деньги на ремонт: вот как легко убрать ржавчину с автомобиля

Как быстро убрать "рыжики" с авто? Вам понадобятся две вещи: зубная паста без абразивных частиц и чистая ветошь, желательно из микрофибры.

Лёгкий способ удаления ржавчины с кузова автомобиля
В Донбассе ВС РФ идут по хребту господствующих высот, сталкивая в низины боевиков
Сводка с фронта: враг атаковал 55-ю дронами Ростовскую область, русское наступление на Покровск
Сводка с фронта: шокирующая статистика дезертирства ВСУ, в Ковеле город восстал против ТЦК
Хотите богатый урожай томатов? Тогда обязательно соблюдайте эти 4 правила полива в августе
На аэродроме в Чугуеве уничтожены склады боеприпасов и техники ВСУ Дмитрий Плотников История российских ВДВ: от Великой Отечественной до "горячих точек" Андрей Николаев Профессия врачевателя: от античности до наших дней Сергей Лебедев
Казахстан требует объяснений от МОК после поражения своего спортсмена на ОИ-2024
Растворимый кофе не так уж плох: мифы и реальность о вреде и составе популярного напитка
Окончательно: Алла Пугачёва собирается вернуться в Россию вместе с детьми
Окончательно: Алла Пугачёва собирается вернуться в Россию вместе с детьми
Последние материалы
Ортодонт-стоматолог Макаревич разъяснила опасность щелчков в челюстном суставе
Почему микроквартиры в Москве дороже обычных студий
Технический директор GTA 4 объяснил свой уход из Rockstar Games
Магазины duty free в Дубае теперь принимают рубли к оплате
Названы популярные процедуры для подтяжки лица
Как определить страховой случай: условия и исключения
Ситуация с ценами на арбузы в России будет стабильной
Россияне выбирают элитные отели: самые дорогие отпуска этого года
Раскрыт необходимый доход россиян для "однушки" в ипотеку
Внезапная одышка может быть симптомом ТЭЛА, предупредила флеболог Смирнова
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников