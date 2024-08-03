Социальный фонд России объяснил, как получить данные о пенсионных взносах через индивидуальный лицевой счёт
Эксперты рассказали, как проверить страховой стаж и взносы на пенсионное страхование
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В Социальном фонде России рассказали о способах получения информации из индивидуального лицевого счёта (ИЛС), включая данные о страховых взносах на обязательное пенсионное страхование.
Фото: freepik.com by cookie_studio, PDM
ИЛС содержит данные о пенсионном обеспечении граждан, такие как страховой стаж, заработок, а также начисленные и уплаченные страховые взносы.
Зарегистрированные лица могут бесплатно получить информацию о состоянии своего ИЛС, обратившись в местное отделение СФР.
Существует несколько способов получения выписки из ИЛС:
- Через портал государственных услуг в электронном виде, где выписка предоставляется мгновенно и подтверждается сертификатом квалифицированной электронной подписи.
- Непосредственно в офисе Многофункционального центра (МФЦ) или клиентской службе СФР, при этом необходимо подписать заявление и предоставить документ, удостоверяющий личность.
- Отправкой запроса по почте с приложением нотариально заверенной копии удостоверения личности.
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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру