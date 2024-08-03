Социальный фонд России объяснил, как получить данные о пенсионных взносах через индивидуальный лицевой счёт

Эксперты рассказали, как проверить страховой стаж и взносы на пенсионное страхование

1:05 Your browser does not support the audio element. Страхование

В Социальном фонде России рассказали о способах получения информации из индивидуального лицевого счёта (ИЛС), включая данные о страховых взносах на обязательное пенсионное страхование.

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ИЛС содержит данные о пенсионном обеспечении граждан, такие как страховой стаж, заработок, а также начисленные и уплаченные страховые взносы.

Зарегистрированные лица могут бесплатно получить информацию о состоянии своего ИЛС, обратившись в местное отделение СФР.

Существует несколько способов получения выписки из ИЛС:

Через портал государственных услуг в электронном виде, где выписка предоставляется мгновенно и подтверждается сертификатом квалифицированной электронной подписи. Непосредственно в офисе Многофункционального центра (МФЦ) или клиентской службе СФР, при этом необходимо подписать заявление и предоставить документ, удостоверяющий личность. Отправкой запроса по почте с приложением нотариально заверенной копии удостоверения личности.