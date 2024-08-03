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Отказ от страховки: какие виды страхования можно аннулировать и как получить свои деньги обратно

Как расторгнуть страховой договор и получить возврат средств

3:16
Страхование

Если сотрудник страховой компании или банка убедил вас приобрести страховку, а через несколько дней вы начали сомневаться в её необходимости, у вас есть право отказаться от неё и вернуть свои деньги.

Как расторгнуть страховой договор и получить возврат средств
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Вот, как можно отказаться от различных видов страховки и правильно расторгнуть договор.

Сроки отказа от страховки

Для страховых услуг существует так называемый период охлаждения — время, в течение которого можно отказаться от страховки и получить деньги обратно полностью или частично. Минимальный период охлаждения составляет 14 дней. Страховая компания может продлить этот срок, что указывается в договоре или дополнительном соглашении. Если такой информации нет, это нарушение закона.

Виды страховок, от которых можно отказаться

Период охлаждения действует на большинство видов добровольного страхования:

  • Страхование жизни
  • Страхование от несчастных случаев и болезней
  • Страхование имущества
  • КАСКО и ответственность за ДТП
  • Добровольное медицинское страхование
  • Страхование финансовых рисков
  • Гражданская ответственность за причинение вреда другим

Виды страховок, от которых нельзя отказаться

  • Медицинская страховка для путешествий за границу
  • Страховка "Зелёная карта" для выезда за рубеж на автомобиле
  • Страхование профессиональной ответственности для аудиторов и нотариусов
  • Медицинское страхование для иностранцев, работающих в России

Важные моменты

Банки часто предлагают дополнительные страховки, такие как страхование жизни при ипотеке или КАСКО при автокредите. Отказ от таких страховок в период охлаждения может привести к увеличению процентной ставки по кредиту. Эти условия указываются в договоре, поэтому внимательно изучите его перед написанием заявления об отказе.

Как отказаться от страховки?

  1. Убедитесь, что успеваете воспользоваться периодом охлаждения. Для этого изучите документы и правила страхования, чтобы понять, сколько рабочих дней прошло с момента заключения договора.
  2. Напишите заявление об отказе в свободной форме и передайте его в страховую компанию лично, по почте или электронным письмом.

Необходимые документы для расторжения договора

  • Копия паспорта
  • Оригинал и копия договора
  • Квитанция об оплате страховки
  • Номер кредитного договора (если страховка связана с кредитом)
  • Банковские реквизиты для возврата денег

Договор расторгается и страховка прекращает действовать в тот же день, когда страховая компания получает ваше заявление.

Возврат денег

Деньги обязаны вернуть в течение 7-10 рабочих дней со дня получения заявления и необходимых документов. Полную стоимость полиса вы получите, если страховка ещё не действовала. В противном случае вычтут сумму за прошедшие дни действия страховки. Если в период охлаждения произошёл страховой случай, возврат оформить не удастся, но вы получите выплату по страховому случаю, сообщает gazeta-n1.ru.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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