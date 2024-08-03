Отказ от страховки: какие виды страхования можно аннулировать и как получить свои деньги обратно

Как расторгнуть страховой договор и получить возврат средств

3:16 Your browser does not support the audio element. Страхование

Если сотрудник страховой компании или банка убедил вас приобрести страховку, а через несколько дней вы начали сомневаться в её необходимости, у вас есть право отказаться от неё и вернуть свои деньги.

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Вот, как можно отказаться от различных видов страховки и правильно расторгнуть договор.

Сроки отказа от страховки

Для страховых услуг существует так называемый период охлаждения — время, в течение которого можно отказаться от страховки и получить деньги обратно полностью или частично. Минимальный период охлаждения составляет 14 дней. Страховая компания может продлить этот срок, что указывается в договоре или дополнительном соглашении. Если такой информации нет, это нарушение закона.

Виды страховок, от которых можно отказаться

Период охлаждения действует на большинство видов добровольного страхования:

Страхование жизни

Страхование от несчастных случаев и болезней

Страхование имущества

КАСКО и ответственность за ДТП

Добровольное медицинское страхование

Страхование финансовых рисков

Гражданская ответственность за причинение вреда другим

Виды страховок, от которых нельзя отказаться

Медицинская страховка для путешествий за границу

Страховка "Зелёная карта" для выезда за рубеж на автомобиле

Страхование профессиональной ответственности для аудиторов и нотариусов

Медицинское страхование для иностранцев, работающих в России

Важные моменты

Банки часто предлагают дополнительные страховки, такие как страхование жизни при ипотеке или КАСКО при автокредите. Отказ от таких страховок в период охлаждения может привести к увеличению процентной ставки по кредиту. Эти условия указываются в договоре, поэтому внимательно изучите его перед написанием заявления об отказе.

Как отказаться от страховки?

Убедитесь, что успеваете воспользоваться периодом охлаждения. Для этого изучите документы и правила страхования, чтобы понять, сколько рабочих дней прошло с момента заключения договора. Напишите заявление об отказе в свободной форме и передайте его в страховую компанию лично, по почте или электронным письмом.

Необходимые документы для расторжения договора

Копия паспорта

Оригинал и копия договора

Квитанция об оплате страховки

Номер кредитного договора (если страховка связана с кредитом)

Банковские реквизиты для возврата денег

Договор расторгается и страховка прекращает действовать в тот же день, когда страховая компания получает ваше заявление.

Возврат денег

Деньги обязаны вернуть в течение 7-10 рабочих дней со дня получения заявления и необходимых документов. Полную стоимость полиса вы получите, если страховка ещё не действовала. В противном случае вычтут сумму за прошедшие дни действия страховки. Если в период охлаждения произошёл страховой случай, возврат оформить не удастся, но вы получите выплату по страховому случаю, сообщает gazeta-n1.ru.