Отказ от страховки: какие виды страхования можно аннулировать и как получить свои деньги обратно

Если сотрудник страховой компании или банка убедил вас приобрести страховку, а через несколько дней вы начали сомневаться в её необходимости, у вас есть право отказаться от неё и вернуть свои деньги.
Вот, как можно отказаться от различных видов страховки и правильно расторгнуть договор.
Сроки отказа от страховки
Для страховых услуг существует так называемый период охлаждения — время, в течение которого можно отказаться от страховки и получить деньги обратно полностью или частично. Минимальный период охлаждения составляет 14 дней. Страховая компания может продлить этот срок, что указывается в договоре или дополнительном соглашении. Если такой информации нет, это нарушение закона.
Виды страховок, от которых можно отказаться
Период охлаждения действует на большинство видов добровольного страхования:
Виды страховок, от которых нельзя отказаться
Важные моменты
Банки часто предлагают дополнительные страховки, такие как страхование жизни при ипотеке или КАСКО при автокредите. Отказ от таких страховок в период охлаждения может привести к увеличению процентной ставки по кредиту. Эти условия указываются в договоре, поэтому внимательно изучите его перед написанием заявления об отказе.
Как отказаться от страховки?
Необходимые документы для расторжения договора
Договор расторгается и страховка прекращает действовать в тот же день, когда страховая компания получает ваше заявление.
Возврат денег
Деньги обязаны вернуть в течение 7-10 рабочих дней со дня получения заявления и необходимых документов. Полную стоимость полиса вы получите, если страховка ещё не действовала. В противном случае вычтут сумму за прошедшие дни действия страховки. Если в период охлаждения произошёл страховой случай, возврат оформить не удастся, но вы получите выплату по страховому случаю, сообщает gazeta-n1.ru.
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