Munich Re: застрахованные убытки от стихийных бедствий в первом полугодии 2024 года составили 62 млрд долларов, что на 68% выше десятилетнего среднего

Munich Re: убытки от стихийных бедствий в 2024 году выросли до 62 млрд долларов

2:48 Your browser does not support the audio element. Страхование

В новом отчёте Munich Re сообщается, что глобальные застрахованные убытки от стихийных бедствий в первой половине 2024 года составили $62 млрд. Это на 68% больше среднего показателя за десятилетие, равного $37 млрд, и немного превышает показатель прошлого года.

Фото: flickr.com by Бернард Спрагг. Новозеландец из Крайстчерча, Новая Зеландия, CC0

Также в отчёте отмечено, что общие глобальные убытки за первые шесть месяцев 2024 года достигли $120 млрд, что ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда убытки составили $140 млрд. В прошлом году значительные убытки были связаны с сильным землетрясением в Турции и Сирии.

"В долгосрочной перспективе общие потери в первой половине 2024 года значительно превысили средние значения как за последние десять лет, так и за предыдущие 30 лет", — заявили в Munich Re.

По данным компании, большая часть убытков была вызвана непиковыми стихийными бедствиями, такими как сильные грозы, наводнения и лесные пожары. Эти бедствия составили 68% от общего объема убытков и 76% от застрахованных убытков.

В США сильные грозы нанесли значительные потери в первой половине года. Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) сообщило о 1250 торнадо с января по июнь, что значительно превышает долгосрочный средний показатель в 820 торнадо.

По данным Munich Re, 2024 год стал четвертым по величине убытков от сильных гроз в США, составив $45 млрд, из которых более $34 млрд были застрахованы. В 2023 году убытки от таких опасностей в первом полугодии составили около $52 млрд, включая $40 млрд застрахованных убытков, сообщает ALLINSURANCE. KZ.

В другом разделе отчета Munich Re отмечается, что с января по июнь средняя мировая температура была примерно на 1,5°C выше доиндустриального уровня.

"Научное сообщество подчёркивает, что один год с глобальным потеплением более чем на 1,5°C не означает провал Парижского соглашения, однако тенденция к повышению температуры продолжается", — пояснили в Munich Re.

В отчёте говорится:

"В первой половине года средние температуры были необычайно высокими почти по всему миру; зафиксированы рекордные значения".