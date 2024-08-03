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Большинство страховых случаев с судами компании "Согласие" происходит после выхода из порта

Поломки и столкновения: основные причины страховых случаев судов

1:18
Страхование

Эксперты страховой компании "Согласие" провели анализ инцидентов, связанных с застрахованными судами, начиная с 2017 года до настоящего времени. Исследование показало, что 95% страховых случаев происходят после выхода судна из порта, и только 5% — во время стоянки. Это связано с повышенным риском наступления событий в процессе эксплуатации.

Поломки и столкновения: основные причины страховых случаев судов
Фото: flickr.com by Maersk Line, CC BY-SA 2.0

Большая часть выплат (66,2% от общего числа) страховой компанией "Согласие" осуществляется по причине поломок и повреждений механизмов и устройств судов. Из них около 55% приходится на повреждения главных и вспомогательных двигателей, 25% — на повреждения винтов и винто-рулевой группы, 10% — на повреждения валов и потерю якорей, и еще 10% — на повреждения электродвигателей, устройств грузовых трюмов, шлюпок, котлов и других элементов.

Столкновения с другими судами или неподвижными объектами составляют 18,2% от всех убытков. На третьем месте по частоте находятся пожары и посадки на мель, которые составляют по 7,8% каждого типа инцидента.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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