Как электронные полисы ОМС упрощают доступ к бесплатной медицинской помощи по всей России

Как получить бесплатную медпомощь по ОМС в любой точке России

1:21 Your browser does not support the audio element. Страхование

Полис обязательного медицинского страхования (ОМС) и выписка из единого реестра застрахованных лиц по полису ОМС предоставляют право на получение бесплатной медицинской помощи в любой медицинской организации, участвующей в системе ОМС на территории всей России.

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С 1 декабря 2022 года, согласно информации регионального ТФОМС, полисы ОМС были переведены в электронный формат. Новый документ представляет собой выписку из единого реестра застрахованных лиц, включающую личные данные застрахованного, номер полиса со штрих-кодом и контактные данные страховой компании.

Для доступа к медицинским услугам владельцам электронного полиса достаточно предъявить паспорт, а для детей до 14 лет — свидетельство о рождении. Физические полисы ОМС, выданные ранее, остаются действительными и не требуют замены. В случае утраты такого полиса можно получить новую выписку из реестра со штрих-кодом в страховой медицинской организации.

Если возникает отказ в оказании бесплатной медицинской помощи в другом регионе России, необходимо обратиться к директору медицинского учреждения или в страховую компанию за разъяснениями.