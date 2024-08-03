Как россияне контролируют свои финансы: исследование показало неожиданные региональные различия

По данным исследования Страхового Дома ВСК за первое полугодие 2024 года, большинство россиян (56,5%) не ведут семейный бюджет или делают это нерегулярно. Особенно это характерно для людей в возрасте 35-44 лет.
В то же время 43% россиян регулярно планируют свои финансы, с наибольшей активностью в Воронежской и Новосибирской областях. Полностью отказываются от планирования бюджета 13% россиян, большинство из которых проживают на юге страны.
Среди семей, ведущих бюджет, 77% придерживаются традиционной финансовой модели с общим бюджетом, наиболее распространённой в Новосибирской области (92%). В большинстве случаев бюджет контролируют оба супруга (46%) или жена (22%). В некоторых регионах женщины чаще ответственны за финансы, а в Москве чаще следит за расходами муж.
Основные статьи расходов российских семей включают еду, медицину, одежду, коммунальные платежи, развлечения и накопления. Больше всего россияне тратят на еду (21-30% бюджета) и медицину (7-10% бюджета). На одежду тратят до 10% доходов, на коммунальные платежи — 6-10%, на развлечения — до 5%. Накопления составляют до 10% доходов у большинства россиян, а более 20% доходов откладывают жители Ростовской области.
Меньше всего россияне тратят на аренду жилья и образование, причём 34% не тратят на учёбу вовсе, а 79% не нуждаются в аренде жилья.
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