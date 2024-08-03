Страховка для импортозамещения софта: российским компаниям предложили новый механизм защиты от рисков

Российским страховым компаниям предложили страховать процесс импортозамещения программного обеспечения на крупных предприятиях.
Эта идея была обсуждена в рамках рабочей сессии Национального центра компетенций по информационным системам управления и Центра компетенций по развитию российского программного обеспечения ERP/CRM (АНО "НЦК ИСУ").
Страховка может быть актуальна, например, при переходе на отечественные ERP-системы (системы планирования ресурсов предприятия). Самой известной из них является "1С". Перечень рисков могли бы определять совместно разработчики программных продуктов и заказчики.
Возможные риски включают: расходы на проект в случае его неудачи или потери основного бизнеса из-за невозможности полноценной эксплуатации внедренной ERP-системы, ущерб от увеличения сроков интеграции, расходы на параллельную работу в переходный период, а также недооценку затрат на IT-инфраструктуру, сообщает "Деловой Петербург".
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