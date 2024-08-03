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Россияне чаще всего ностальгируют по школьным годам и летним каникулам, показал опрос

Эксперты назвали неожиданные причины ностальгии у россиян

2:58
Страхование

Школьные годы, летние каникулы, лагеря, студенческие вечеринки и семейные праздники — это главные причины ностальгии у россиян. Однако этим список не ограничивается. "АльфаСтрахование" провела опрос, чтобы выяснить, что вызывает ностальгические чувства у жителей страны.

Эксперты назвали неожиданные причины ностальгии у россиян
Фото: unsplash.com by Эдуард Гранде, CC0

Наиболее часто ностальгию испытывают респонденты в возрасте от 35 до 45 лет — 37,1%. На втором месте — группа от 25 до 35 лет с 28,3%. Среди людей от 45 до 55 лет ностальгию испытывают 25,6% опрошенных.

Ностальгия часто связана с периодами жизненных трудностей. Так, 41,1% участников опроса отметили, что тоскуют по определённым моментам жизни именно в тяжёлые периоды. 28,4% любят вспоминать прошлое в компании друзей или семьи, а 22,3% испытывают ностальгию просто так, вспоминая радостные или значимые моменты.

Чаще всего ностальгические воспоминания связаны с детством (опрос предполагал множественный выбор). Так ответили 65,4% россиян. Школа вызывает ностальгию у 53,5%, летние каникулы — у 52,7%. Участники исследования также ностальгируют по беззаботной молодости — 51,4%, студенческим годам — 50,8%, большим семейным праздникам — 49,8%, первой любви — 45,3%, друзьям, с которыми потеряли контакт — 41,3%, первому месту работы — 40,8%, детству собственных детей — 40,5%, отпускам — 38,1%, старому месту жительства — 36,4%, первой машине — 32,1%, 90-м годам — 29,6%, времени без соцсетей — 27,4%, старой музыке — 23,5%, времени без мобильных телефонов и мессенджеров — 19,8%.

Также многие тоскуют по ретро-моде, старым стандартам красоты, стабильности, бесплатным путевкам в санатории и лагеря и даже по низкому курсу доллара.

По прошлому скучают минимум раз в неделю 52,1% участников опроса, почти каждый день — 17,8%, и не реже раза в месяц — 22,6%.

В опросе приняли участие 1745 человек.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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