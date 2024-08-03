Страховщики рассказали в каких регионах москвичи и петербуржцы чаще всего попадают в аварии

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В каких регионах москвичи и петербуржцы чаще становятся участниками ДТП

1:36
Страхование

Эксперты страховой компании "Согласие" проанализировали данные о дорожно-транспортных происшествиях с участием водителей из Московского региона и Санкт-Петербурга в других областях за 2023-2024 годы.

В каких регионах москвичи и петербуржцы чаще становятся участниками ДТП
Фото: freepik.com by halayalex, PDM

По результатам анализа, водители из Москвы и Подмосковья чаще всего становились виновниками аварий в Санкт-Петербурге, где их доля составила 3,8% и 4,0% соответственно.

Помимо Санкт-Петербурга, высокий уровень аварийности с участием московских водителей был зафиксирован в Краснодарском крае — 2,8% происшествий, вызванных москвичами, и 3,0% аварий по вине водителей из Подмосковья. Третьим регионом по частоте ДТП с участием москвичей стала Самарская область — 2,3%, а для водителей из Подмосковья на третьем месте оказалась республика Татарстан с 2,0%.

Жители Санкт-Петербурга, в свою очередь, часто попадали в аварии в Москве и Подмосковье, где по их вине произошло 17,9% и 12,6% ДТП соответственно. Меньше всего ДТП с участием автомобилей из Санкт-Петербурга было зафиксировано в Новгородской области (2,8%) и республике Татарстан (2,0%).

*В анализе не учитывались ДТП, произошедшие в родных регионах водителей.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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