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Рост цен на автозапчасти и услуги автосервисов в 2024 году: каждый третий водитель вынужден ездить с неисправностями

Водители отмечают значительное увеличение цен на автозапчасти и услуги автосервисов

2:20
Страхование

Согласно опросу, проведённому "Группой Ренессанс Страхование" и сервисом "Автокод", почти каждый третий водитель был вынужден ездить на автомобиле с неисправностями из-за неспособности своевременно оплатить дорогостоящий ремонт, сообщает "Газета.Ru".

Водители отмечают значительное увеличение цен на автозапчасти и услуги автосервисов
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Почти все автовладельцы в первой половине года отметили рост цен на услуги автосервисов. 32% опрошенных сообщили, что стоимость ремонта увеличилась более чем в полтора раза, почти четверть респондентов отметили рост на 25-50%, а каждый пятый указал на увеличение на 10-25%. Лишь 18% не заметили изменения цен.

Аналогичная ситуация наблюдалась и с ценами на автозапчасти. 37% респондентов заявили, что расходные материалы и аксессуары подорожали более чем в полтора раза, почти четверть отметила рост цен на 25-50%, а каждый шестой — на 10-25%. Только 16% не зафиксировали роста цен.

Инфляция на рынке автозапчастей и услуг автосервисов стала серьёзной проблемой, способной повысить уровень опасности на дорогах. Опрос показал, что более трети водителей (37%) вынуждены были ездить на автомобилях с неисправностями из-за невозможности оплатить дорогой ремонт. 7% респондентов до сих пор эксплуатируют неисправные автомобили.

Суммы, которых большинству опрошенных не хватало для оплаты ремонта, превышали 25 тыс. руб. У 29% они составляли 25-50 тыс. руб., а у 30% — более 50 тыс. руб.

Несмотря на это, 62% респондентов положительно оценивают качество работы автосервисов. Однако каждый второй в этом году столкнулся с навязыванием дополнительных услуг. Половина таких респондентов (или четверть всех участников опроса) отметила, что сталкивалась с этой проблемой часто или очень часто.

По мнению каждого четвёртого опрошенного, по сравнению с прошлым годом навязывание дополнительных услуг стало более частым. Однако большинство респондентов (66%) не заметили усиления этой практики.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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