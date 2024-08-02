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Как свободное ценообразование на ОСАГО изменит рынок: планы Центробанка и поддержка страховщиков

Центробанк планирует внедрить свободное ценообразование на ОСАГО

1:59
Страхование

Центробанк готов рассмотреть введение свободного ценообразования на ОСАГО в среднесрочной перспективе, сообщил "Известиям" директор департамента страхового рынка ЦБ Илья Смирнов. Сейчас для годовых полисов действует тарифный коридор (1646-7535 рублей), но с марта начали работать короткие полисы со свободным тарифом. Если они покажут свою эффективность, это станет аргументом в пользу расширения этой практики.

Центробанк планирует внедрить свободное ценообразование на ОСАГО
Фото: freepik.com by pvproductions, PDM

Рынок поддержал инициативу, отмечая, что безаварийные водители перестанут переплачивать за нарушителей. Введение свободного тарифа позволит индивидуализировать стоимость полисов и повысить конкуренцию. Однако для неопытных и аварийных водителей страховка может стать дороже.

Короткие полисы ОСАГО уже показали рост спроса: с марта по май было оформлено менее 11 тыс. таких полисов, а с июня по июль — более 52 тыс. Средняя стоимость коротких страховок составила 1,4 тыс. рублей, тогда как годовых — 7,5 тыс. рублей.

Российский союз страховщиков поддерживает переход к свободному ценообразованию, отмечая, что это позволит установить справедливую цену для всех категорий водителей. Тем не менее, есть риск резкого роста тарифов для отдельных категорий, что может привести к отказу от покупки полисов. Введение свободного тарифа не приведет к значительному росту средней цены ОСАГО, если не изменятся другие параметры, такие как условия для выплат.

Эксперты считают, что к вопросу перехода к свободным тарифам можно вернуться в следующем году, после анализа востребованности краткосрочных полисов. Основное препятствие — риск необоснованного роста тарифов из-за скоординированных действий страховщиков.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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