Как получить возврат неиспользованных средств при продаже автомобиля до окончания полиса и сэкономить на страховании

Эксперты рассказали, можно ли вернуть деньги за неиспользованную страховку

0:56 Your browser does not support the audio element. Страхование

Если автомобиль продаётся до окончания срока действия страхового полиса, владелец имеет право на возврат неиспользованной части средств.

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На сайтах многих страховых компаний доступны онлайн-калькуляторы для расчёта стоимости полиса. Вводя данные водителей, покупатель мгновенно получает информацию о цене страхования. Об этом сообщили представители Центра финансовой экспертизы Роскачества.

Ещё один способ сэкономить на страховом полисе — оформить его заранее, до окончания текущего срока. Эксперты рекомендуют делать это за полтора-два месяца, поскольку есть высокая вероятность получения скидки от страховщика.

Стоимость полиса также зависит от сезонности и специального коэффициента, применяемого страховыми компаниями. Если водитель использует автомобиль девять месяцев или меньше, стоимость полиса будет выше.