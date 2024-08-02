Как получить возврат неиспользованных средств при продаже автомобиля до окончания полиса и сэкономить на страховании

Если автомобиль продаётся до окончания срока действия страхового полиса, владелец имеет право на возврат неиспользованной части средств.
На сайтах многих страховых компаний доступны онлайн-калькуляторы для расчёта стоимости полиса. Вводя данные водителей, покупатель мгновенно получает информацию о цене страхования. Об этом сообщили представители Центра финансовой экспертизы Роскачества.
Ещё один способ сэкономить на страховом полисе — оформить его заранее, до окончания текущего срока. Эксперты рекомендуют делать это за полтора-два месяца, поскольку есть высокая вероятность получения скидки от страховщика.
Стоимость полиса также зависит от сезонности и специального коэффициента, применяемого страховыми компаниями. Если водитель использует автомобиль девять месяцев или меньше, стоимость полиса будет выше.
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