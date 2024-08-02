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Как восстановить утерянный полис ОСАГО: все шаги и документы для получения дубликата

Что делать при потере полиса ОСАГО?

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Страхование

Для восстановления утерянного полиса ОСАГО необходимо обратиться в страховую компанию, с которой был заключён договор обязательного страхования автогражданской ответственности.

Что делать при потере полиса ОСАГО?
Фото: freepik.com by xb100, PDM

Потребуются следующие документы:

  • Паспорт;
  • Водительское удостоверение;
  • Свидетельство о регистрации транспортного средства.

Заявление на выдачу дубликата полиса заполняется непосредственно в страховой компании. Первый дубликат предоставляется бесплатно, но при повторной утрате потребуется оплатить стоимость нового бланка полиса.

Если владелец полиса ОСАГО признан недееспособным, его интересы могут представлять опекун или попечитель. Для получения более подробной информации рекомендуется проконсультироваться с юристом.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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