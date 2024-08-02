Как восстановить утерянный полис ОСАГО: все шаги и документы для получения дубликата

Для восстановления утерянного полиса ОСАГО необходимо обратиться в страховую компанию, с которой был заключён договор обязательного страхования автогражданской ответственности.
Потребуются следующие документы:
Заявление на выдачу дубликата полиса заполняется непосредственно в страховой компании. Первый дубликат предоставляется бесплатно, но при повторной утрате потребуется оплатить стоимость нового бланка полиса.
Если владелец полиса ОСАГО признан недееспособным, его интересы могут представлять опекун или попечитель. Для получения более подробной информации рекомендуется проконсультироваться с юристом.
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